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Ekonomi Döviz kurları
Ekonomi

Döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-08-20 17:10:49 -
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 7,2860 7,2870 7,3360 7,3370
Avro 8,6970 8,6980 8,6840 8,6850
Sterlin 9,6980 9,7470 9,6120 9,6600
İsviçre Frangı 8,0800 8,1210 8,0550 8,0950
ANKARA
ABD Doları 7,2560 7,3360 7,3060 7,3860
Avro 8,6570 8,7370 8,6440 8,7240
Sterlin 9,6380 9,8480 9,5520 9,7620

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