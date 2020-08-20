Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|7,2860
|7,2870
|7,3360
|7,3370
|Avro
|8,6970
|8,6980
|8,6840
|8,6850
|Sterlin
|9,6980
|9,7470
|9,6120
|9,6600
|İsviçre Frangı
|8,0800
|8,1210
|8,0550
|8,0950
|ANKARA
|ABD Doları
|7,2560
|7,3360
|7,3060
|7,3860
|Avro
|8,6570
|8,7370
|8,6440
|8,7240
|Sterlin
|9,6380
|9,8480
|9,5520
|9,7620