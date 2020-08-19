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Ekonomi Döviz kurları
Ekonomi

Döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-08-19 17:23:34 -
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 7,3640 7,3650 7,2860 7,2870
Avro 8,7870 8,7880 8,6970 8,6980
Sterlin 9,8000 9,8490 9,6980 9,7470
İsviçre Frangı 8,2060 8,2470 8,0800 8,1210
ANKARA
ABD Doları 7,3340 7,4140 7,2560 7,3360
Avro 8,7470 8,8270 8,6570 8,7370
Sterlin 9,7400 9,9500 9,6380 9,8480

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