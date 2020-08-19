Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|7,3640
|7,3650
|7,2860
|7,2870
|Avro
|8,7870
|8,7880
|8,6970
|8,6980
|Sterlin
|9,8000
|9,8490
|9,6980
|9,7470
|İsviçre Frangı
|8,2060
|8,2470
|8,0800
|8,1210
|ANKARA
|ABD Doları
|7,3340
|7,4140
|7,2560
|7,3360
|Avro
|8,7470
|8,8270
|8,6570
|8,7370
|Sterlin
|9,7400
|9,9500
|9,6380
|9,8480