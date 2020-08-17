Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle :
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|7,3720
|7,3730
|7,3940
|7,3950
|Avro
|8,7160
|8,7170
|8,7800
|8,7810
|Sterlin
|9,6830
|9,7310
|9,7050
|9,7530
|İsviçre Frangı
|8,1230
|8,1630
|8,1810
|8,2220
|ANKARA
|ABD Doları
|7,3420
|7,4220
|7,3640
|7,4440
|Avro
|8,6760
|8,7560
|8,7400
|8,8200
|Sterlin
|9,6230
|9,8330
|9,6450
|9,8550