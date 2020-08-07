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Ekonomi

Döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-08-07 17:48:33 -
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBE CUMA
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 7,2930 7,2940 7,2020 7,2030
Avro 8,6350 8,6360 8,4820 8,4830
Sterlin 9,7950 9,8440 9,3670 9,4140
İsviçre Frangı 8,1760 8,2170 7,8620 7,9020
ANKARA
ABD Doları 7,2630 7,3430 7,1720 7,2520
Avro 8,5950 8,6750 8,4420 8,5220
Sterlin 9,7350 9,9450 9,3070 9,5170

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