Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|7,2930
|7,2940
|7,2020
|7,2030
|Avro
|8,6350
|8,6360
|8,4820
|8,4830
|Sterlin
|9,7950
|9,8440
|9,3670
|9,4140
|İsviçre Frangı
|8,1760
|8,2170
|7,8620
|7,9020
|ANKARA
|ABD Doları
|7,2630
|7,3430
|7,1720
|7,2520
|Avro
|8,5950
|8,6750
|8,4420
|8,5220
|Sterlin
|9,7350
|9,9450
|9,3070
|9,5170