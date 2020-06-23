Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|6,8420
|6,8430
|6,8560
|6,8570
|Avro
|7,6950
|7,6960
|7,7670
|7,7680
|Sterlin
|8,4910
|8,5330
|8,5560
|8,5980
|İsviçre Frangı
|7,2010
|7,2370
|7,2590
|7,2960
|ANKARA
|ABD Doları
|6,8120
|6,8920
|6,8260
|6,9060
|Avro
|7,6550
|7,7350
|7,7270
|7,8070
|Sterlin
|8,4310
|8,6410
|8,4900
|8,7060