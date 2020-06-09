Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|6,7900
|7,7910
|6,7930
|6,7940
|Avro
|7,6770
|7,6780
|7,7060
|7,7070
|Sterlin
|8,6010
|8,6420
|8,6090
|8,6520
|İsviçre Frangı
|7,0770
|7,1120
|7,1320
|7,1680
|ANKARA
|ABD Doları
|6,7600
|6,8400
|6,7630
|6,8430
|Avro
|7,6370
|7,7170
|7,6660
|7,7460
|Sterlin
|8,5450
|8,7510
|8,5490
|8,7590