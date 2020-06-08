Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|6,7750
|6,7760
|6,7900
|7,7910
|Avro
|7,6530
|7,6540
|7,6770
|7,6780
|Sterlin
|8,5760
|8,6190
|8,6010
|8,6420
|İsviçre Frangı
|7,0090
|7,0450
|7,0770
|7,1120
|ANKARA
|ABD Doları
|6,7450
|6,8250
|6,7600
|6,8400
|Avro
|7,6130
|7,6930
|7,6370
|7,7170
|Sterlin
|8,4640
|8,6990
|8,5450
|8,7510