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Ekonomi

Döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-06-08 17:15:04 -
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

CUMA PAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 6,7750 6,7760 6,7900 7,7910
Avro 7,6530 7,6540 7,6770 7,6780
Sterlin 8,5760 8,6190 8,6010 8,6420
İsviçre Frangı 7,0090 7,0450 7,0770 7,1120
ANKARA
ABD Doları 6,7450 6,8250 6,7600 6,8400
Avro 7,6130 7,6930 7,6370 7,7170
Sterlin 8,4640 8,6990 8,5450 8,7510



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