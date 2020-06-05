Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|6,7420
|6,7430
|6,7750
|6,7760
|Avro
|7,5640
|7,5650
|7,6530
|7,6540
|Sterlin
|8,4590
|8,5020
|8,5760
|8,6190
|İsviçre Frangı
|6,9870
|7,0220
|7,0090
|7,0450
|ANKARA
|ABD Doları
|6,7600
|6,8600
|6,7500
|6,8500
|Avro
|7,5700
|7,6800
|7,6300
|7,7500
|Sterlin
|8,4260
|8,6620
|8,4640
|8,6990