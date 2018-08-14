0553 313 94 23

Döviz kampanyasına halktan büyük destek! Araç yıkama ve telefon için kırılmaz cam hediye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine başlatılan döviz bozdurma kampanyasına vatandaşların ve esnafın desteği artarak devam ediyor. Muşlu esnaf döviz bozduran müşterilerinin araçlarını ücretsiz yıkıyor, cep telefonları için kırılmaz cam hediye ediyor.

14 Ağustos 2018 Salı 11:42
Döviz kampanyasına halktan büyük destek! Araç yıkama ve telefon için kırılmaz cam hediye

Muş'ta esnaf, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına destek amacıyla döviz bozduran müşterilerinin araçlarını bedavaya yıkıyor, telefon için kırılmaz cam hediye ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine başlatılan döviz bozdurma kampanyasına vatandaşların ve esnafın desteği artarak devam ediyor.

''ÜLKEMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ''

Muş'ta cep telefonu dükkanı sahibi Nedim Barik, iş yerinin camına "dolar ve avro bozdurana kırılmaz cam bedava" ve oto yıkamacı Emrah Coşar ise "dolarını bozdur ülkene sahip çık", "dolar bozdurana araba yıkama bedava" yazılı döviz astı.

Barik yaptığı açıklamada, ülkeye yapılan saldırı neticesinde karınca misali ellerinden geldiği kadarıyla bir kampanya başlattıklarını söyledi.

Dolar ve avrosunu bozan vatandaşların telefonları için kırılmaz cam hediye ettiklerini belirten Barik, şöyle konuştu:

"Bugün Türkiye'ye büyük bir saldırı olduğunu, bu işin ekonomiyle bir bağlantısı olmadığını düşünüyoruz. Ülkemizi o güçlere yedirmemek adına vatandaş olarak elimizden ne geliyorsa onu yapmaya çalışıyoruz. O ülkeler biliyorsunuz gezi olaylarında, 15 Temmuz darbe girişiminde bütün güçlerini denediler ve bu ülkeyi yıkamayacaklarını anladılar. Şimdi de ekonomi ile yıkmaya çalışıyorlar. Bu ülke bizim başka ülkemiz ve yerimiz yok. Ülkemize sahip çıkacağız."

''DOLARSIZ OLUR, ÜLKESİZ OLMAZ''

Coşar ise 7 yıldır esnaflık yaptığını ve dolar bozdurma kampanyasına destek verdiğini belirtti.

Dolarını bozdurup makbuzunu getirenlerin araçlarını bedavaya yıkayacaklarını vurgulayan Coşar, şunları ifade etti:

"Bu duyarlılığı tüm vatandaşlarımızdan bekliyoruz. Çünkü bu vatan da kolay kolay kazanılmadı. Herkes elini taşın altına koysun. Herkes memleketine sahip çıksın, bu oyuna gelmeyelim. 15 Temmuz'da darbeyle yıkamadıkları ülkeyi şu anda ekonomiyle yıkmaya çalışıyorlar. Herkes dolarını bozdursun, bu ülkeye sahip çıksın. Bu ülke kanlarla alındı, kolay kolay bırakılmaz. Dolarsız olur, ülkesiz olmaz. Lütfen herkes bunun farkına varsın, dolarını bozdursun."

Vatandaşlardan Servet Yapıcı da Muş halkı olarak dolar bozdurma kampanyasına destek verdiklerini belirterek, "Gördüğünüz gibi aracımızı getirip yıkattırdık. 15 Temmuz'da bizi yıkamadıkları gibi bu dolarlarla yine yıkamayacaklar. Ülkemiz kağıtla kurulmadı, kanla alındı. Ülkemiz bu kadar basit değil." dedi.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 11:42
  1. Muş
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. 15 Temmuz
  4. dolar ve euro bozdurma

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İşte Beşiktaş'ın yeni Talisca'sı Marco Fabian!
    1. İşte Beşiktaş'ın yeni Talisca'sı Marco..
    2. 'Fırsatçılık yaparak stokçuluğa..
    3. Apple satışı Türkiye'de yasaklanacak mı?
    4. Edirne’de 34 kaçak göçmen yakalandı!
    5. Galatasaray ve Beşiktaş arasında yılın..
    6. Hangi hayvanlardan kurban kesilir?
    7. Bakan Soylu yurt içindeki terörist..
    8. İPhone satışı yasaklanıyor mu?
    9. Süleyman Soylu: Şu anda yurt içinde..
    10. Teşrik tekbiri ne zaman başlar? Teşrik..
    11. Eylem hazırlığındaki 9 PKK'lı yakalandı!
    12. Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Rusya'ya vize..
    13. İstanbul Adalar kurban satış ve kesim..
    14. MHP lideri Bahçeli, Hayati Arkaz'ı..
    15. Gazi maaşlarını devlete hibe ettiler
    16. Büyükçekmece kurban satış yeri 2018
    17. Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti..
    18. Avcılar 2018 kurban kesim yeri Avcılar..
    19. Van’da terör operasyonu: 15 kişi..
    20. İşte iPhone yerine tercih edilebilecek..
    Ahlaksız Rahmi iyice sapıklaştı!
    Ahlaksız Rahmi iyice sapıklaştı!
    Başkan Erdoğan: Savaşa hazırız
    Başkan Erdoğan: Savaşa hazırız
    Darbe mi yapacaksın, isyan mı çıkaracaksın? Eminağaoğlu'ndan skandal çağrı! "Gün yönetimi ele geçirme günüdür!"
    Darbe mi yapacaksın, isyan mı çıkaracaksın? Eminağaoğlu'ndan skandal çağrı! "Gün yönetimi ele geçirme günüdür!"
    KYK geri ödeme kredi borçları silinecek mi? Son dakika KYK borcu silinmesi
    KYK geri ödeme kredi borçları silinecek mi? Son dakika KYK borcu silinmesi
    İtalyan müsteşar uyardı: Türkiye gibi ekonomik saldırıya uğrayabiliriz
    İtalyan müsteşar uyardı: Türkiye gibi ekonomik saldırıya uğrayabiliriz

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti Milletvekili Hayati Arkaz MHP'ye mi katıldı?
    Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti Milletvekili Hayati Arkaz MHP'ye mi katıldı?
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018