Döviz kampanyasına halktan büyük destek! Araç yıkama ve telefon için kırılmaz cam hediye

Muş'ta esnaf, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına destek amacıyla döviz bozduran müşterilerinin araçlarını bedavaya yıkıyor, telefon için kırılmaz cam hediye ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine başlatılan döviz bozdurma kampanyasına vatandaşların ve esnafın desteği artarak devam ediyor.

''ÜLKEMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ''

Muş'ta cep telefonu dükkanı sahibi Nedim Barik, iş yerinin camına "dolar ve avro bozdurana kırılmaz cam bedava" ve oto yıkamacı Emrah Coşar ise "dolarını bozdur ülkene sahip çık", "dolar bozdurana araba yıkama bedava" yazılı döviz astı.

Barik yaptığı açıklamada, ülkeye yapılan saldırı neticesinde karınca misali ellerinden geldiği kadarıyla bir kampanya başlattıklarını söyledi.

Dolar ve avrosunu bozan vatandaşların telefonları için kırılmaz cam hediye ettiklerini belirten Barik, şöyle konuştu:

"Bugün Türkiye'ye büyük bir saldırı olduğunu, bu işin ekonomiyle bir bağlantısı olmadığını düşünüyoruz. Ülkemizi o güçlere yedirmemek adına vatandaş olarak elimizden ne geliyorsa onu yapmaya çalışıyoruz. O ülkeler biliyorsunuz gezi olaylarında, 15 Temmuz darbe girişiminde bütün güçlerini denediler ve bu ülkeyi yıkamayacaklarını anladılar. Şimdi de ekonomi ile yıkmaya çalışıyorlar. Bu ülke bizim başka ülkemiz ve yerimiz yok. Ülkemize sahip çıkacağız."

''DOLARSIZ OLUR, ÜLKESİZ OLMAZ''

Coşar ise 7 yıldır esnaflık yaptığını ve dolar bozdurma kampanyasına destek verdiğini belirtti.

Dolarını bozdurup makbuzunu getirenlerin araçlarını bedavaya yıkayacaklarını vurgulayan Coşar, şunları ifade etti:

"Bu duyarlılığı tüm vatandaşlarımızdan bekliyoruz. Çünkü bu vatan da kolay kolay kazanılmadı. Herkes elini taşın altına koysun. Herkes memleketine sahip çıksın, bu oyuna gelmeyelim. 15 Temmuz'da darbeyle yıkamadıkları ülkeyi şu anda ekonomiyle yıkmaya çalışıyorlar. Herkes dolarını bozdursun, bu ülkeye sahip çıksın. Bu ülke kanlarla alındı, kolay kolay bırakılmaz. Dolarsız olur, ülkesiz olmaz. Lütfen herkes bunun farkına varsın, dolarını bozdursun."

Vatandaşlardan Servet Yapıcı da Muş halkı olarak dolar bozdurma kampanyasına destek verdiklerini belirterek, "Gördüğünüz gibi aracımızı getirip yıkattırdık. 15 Temmuz'da bizi yıkamadıkları gibi bu dolarlarla yine yıkamayacaklar. Ülkemiz kağıtla kurulmadı, kanla alındı. Ülkemiz bu kadar basit değil." dedi.