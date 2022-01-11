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Ekonomi Döviz hesaplarının TL mevduata dönüşümünde değişiklik
Ekonomi

Döviz hesaplarının TL mevduata dönüşümünde değişiklik

Döviz hesaplarının TL mevduata dönüşüm esaslarında değişikliğe gidildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-11 05:38:00 -
Döviz hesaplarının TL mevduata dönüşümünde değişiklik

Merkez Bankası'nın hazırladığı tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Döviz hesaplarının TL mevduata dönüşüm esaslarında değişiklik yapıldı. Şirket ve kurumlar da artık döviz hesabını TL mevduata dönüştürebilecek. Tüzel kişiler 6 ay veya 1 yıl vadeli TL mevduat hesabı açabilecek.

Tebliğ ile gerçek kişilerin yanı sıra şirket ve kurumlar da döviz ve altın hesaplarını Türk lirası mevduat hesaplarına dönüştürülmesi uygulamalarına dahil edildi.

Şirket ve kurumların 31 Aralık 2021 tarihindeki döviz hesapları ile 28 Aralık 2021 tarihindeki altın hesapları destek kapsamına alındı. Tebliğ ile her iki uygulamaya ilişkin vade sayılarında da değişime gidildi. Gerçek kişiler 3-6 ay veya 1 yıl vadeli hesap, şirket veya kurumlar ise 6 ay ya da 1 yıl vadeli hesap açabilecek.

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