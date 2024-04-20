Döviz düşüşe geçti! Hedefte: Japonya ve Güney Kore, Amerika endişelerini ele aldı...En baştan başladılar

Bu hafta yaşanan önemli bir gelişmeyle Japonya ve Güney Kore, zayıflayan para birimleriyle ilgili endişelerini ABD ile yaptıkları ortak bir açıklamaya dahil etmeyi başardı. Bu hamle, her iki ülkenin de değer kaybeden para birimleri nedeniyle artan enflasyon nedeniyle karşı karşıya kaldıkları ekonomik zorlukların altını çiziyor.

Orta Doğu'da tırmanan ve petrol fiyatlarını daha da arttırma tehdidinde bulunan gerilimin ortasında, Japonya ve Güney Kore kendi ülkelerindeki ekonomik etkileri ele alma konusunda baskı altındadır. Para birimlerine ilişkin kaygıların üçlü bildiriye dahil edilmesi, özellikle ABD'nin Çin'in Asya-Pasifik bölgesindeki etkisine karşı koymak gibi daha geniş jeopolitik hedefler konusunda işbirliğini sürdürme isteğiyle uyumlu olduğu için stratejik bir kazanım olarak görülüyor.

Geçen yıl Ağustos ayında Camp David'de düzenlenen üçlü liderler zirvesinden bu yana gerçekleştirilen ilk üçlü finans diyaloğu sırasında ABD, Japonya ve Güney Kore Çarşamba günü döviz piyasaları konusunda yakın istişarede bulunma konusunda anlaştı. Tokyo ve Seul'ün düşen Japon yeni ve Güney Kore wonuna ilişkin dile getirdikleri "ciddi endişeleri" kabul ettiler.

ABD doları bu yıl, büyük ölçüde Federal Rezerv'in faiz indirimlerine geçişindeki gecikme beklentileri nedeniyle geniş çaplı bir değerlenme yaşadı. Ancak yen ve won dolar karşısında diğer para birimlerinin çoğundan daha fazla zayıfladı. Ortak açıklamanın ardından, piyasaların olası müdahale beklentisiyle yende bir toparlanma görülürken, won da istikrar kazandı.

Diyalog, Pekin'e yönelik açık bir mesaj olan diğer ülkelerin "ekonomik baskılarına ve kilit sektörlerdeki aşırı kapasiteye" karşı işbirliği de dahil olmak üzere çeşitli konuları kapsadı. Yine de para birimi meselesi piyasaların büyük ilgisini çekti ve hayat pahalılığı artarken düşük onay oranlarıyla uğraşan Japonya Başbakanı Fumio Kishida için siyasi bir zafer oldu.

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Japonya'da reel ücretler, büyük firmaların ücret artışları yapmasına rağmen Şubat ayı itibariyle 23 ay üst üste geriledi. Zayıf yen, yakıt ve gıda gibi ithalata büyük ölçüde bağımlı olan ülke için durumu daha da kötüleştiriyor.

Benzer şekilde Güney Kore de, partisi son yasama seçimlerinde yenilgiye uğrayan Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol için siyasi bir mesele haline gelen maliyet kaynaklı enflasyonla boğuşuyor. Kore Merkez Bankası Başkanı Rhee Chang-yong para politikasını tartışırken yurtiçi enflasyonun zorluklarını vurguladı.

Maliye Bakanı Shunichi Suzuki ve BOJ Başkanı Kazuo Ueda'nın da aralarında bulunduğu Japon yetkililer, aşırı yen oynaklığına karşı harekete geçmeye hazır olduklarını belirttiler. Yedi Grup finans lideri de Japonya'nın düzensiz kur hareketlerine karşı duruşlarını teyit etme önerisini kabul etti.

Reuters bu makaleye katkıda bulunmuştur.