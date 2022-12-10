Döviz: Dolar, altın ne kadar, kaç TL? 1 dolar kaç TL? Güncel canlı 10 Aralık 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Dolar ne kadar? Altın ne kadar oldu? 6 Aralık 2022 Döviz Kuru güncel- Euro, dolar kuru, sterlin, gram, gümüş, çeyrek, yarım altın, reşat altın kaç TL? Dövizi olanlar, Piyasa önderleri, altını olanlar ve altın alacaklar son döviz kararlarını ve piyasalardaki durumu yoğun şekilde google'da arandı. Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Ekonomist dolar tahminlerini, FED kararları açıklandı mı? Türk Lirası'nın yerine yeni para mı gelecek? Doları tahtından edecek mi? merak ediyor. Peki dolar ne kadar oldu? Brent petrol fiyatları dövizi etkiler mi? Güncel döviz kuru canlı: 10 Aralık Cumartesi 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevaplarını haberimizde derledik. İşte son dakika döviz kurları...
Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? Altın haftayı yeşil yönlü yükseliş ivmesiyle kapatırken hareketli grafiğini sürdürüyor. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, son verilerle anlık takipleriyle haberimizde...
Dolar ile Petrol Fiyatları Arasındaki İlişki Nedir? 10 Aralık 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevapları...
Ham petrol fiyatları Amerikan doları üzerinden belirlendiği için, petrol fiyatlarındaki değişmeler, ülkelerin döviz kurunu doğrudan etkilemektedir. Petrol, dolar cinsinden işlem gören emtialardan birisidir. Dolayısıyla petrol fiyatları üzerinde doların etkisi görülmektedir.
10 ARALIK 2022 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM
(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ
ABD Doları: 18,64 (Alış) - 18,64 (Satış)
EURO: 19,63 (Alış) - 19,64 (Satış)
STERLİN: 22,78 (Alış) - 22,89 (Satış)
1 DOLAR = 18,64 TL
10 Aralık Cumartesi 2022 canlı altın fiyatları...
Son zamanlarda hareketli bir grafik izleyen altın fiyatları güne yükseliş hareketi ile başladı. Gram altın sabah saatlerinde 1.075,92 TL'de seyrederken çeyrek altın 1.759,13 TL seviyelerinden işlem görüyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu? İşte 10 Aralık Cumartesi güncel altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI
1.075,67
1.075,92
ÇEYREK ALTIN FİYATI
1.721,07
1.759,13
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.796,95
1.797,70
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
6.884,27
7.014,99
YARIM ALTIN FİYATI
3.431,38
3.518,25
ZİYNET ALTIN FİYATI
6.884,27
7.014,99
ATA ALTIN FİYATI
7.172,33
7.354,51
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
986,44
1.051,54
Ekonomi
Dolar, altın ne kadar, kaç TL? Güncel canlı 8 Aralık 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Ekonomi
Asgari Ücret 2023 yılı için beklentisi son dakika: 2023 toplantısı rakam ne oldu? Çalışma Bakanlığı açıkladı ve TÜRK-İŞ rakamı verdi
Ekonomi
Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar oldu? Dolar ve Euro fiyatları... ABD doları 2023'te de güçlü kalacak mı?
Ekonomi
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı! Brent petrol fiyat güncel ne kadar? 10 Aralık 2022 akaryakıt fiyatları
Ekonomi
FED aralık ayı toplantısı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Gözler FED Aralık toplantı tarihinde: Fed faiz kararı beklentisi
Aktüel
Araç sahipleri dikkat! Isıtmak için aracını çalıştıran adam hayatının şokunu yaşadı! Bu hataya düşmeyin