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Douglas Galatasaray'a mı transfer olacak?

Şampiyon Galatasaray'ın, Babel ve Ozornwafor'un ardından Brezilyalı yıldız Douglas'ı da alacağı da iddia edildi. Sarı kırmızılı yöneticiler, bu hafta oynanacak Sivasspor maçının ardından Brezilyalı futbolcunun menajeriyle masaya oturup, transferi bitireceği konuşuluyor. Peki, Sivasspor'lu Douglas Galatasaray'a mı transfer olacak? İşte konuya dair detaylar...

22 Mayıs 2019 Çarşamba 22:14
Douglas Galatasaray'a mı transfer olacak?

Şampiyon Galatasaray'ın, Babel ve Ozornwafor'un ardından Brezilyalı yıldız Douglas'ı da alacağı da iddia edildi. Sarı kırmızılı yöneticiler, bu hafta oynanacak Sivasspor maçının ardından Brezilyalı futbolcunun menajeriyle masaya oturup, transferi bitireceği konuşuluyor. Peki, Sivasspor'lu Douglas Galatasaray'a mı transfer olacak? İşte konuya dair detaylar...

Douglas Galatasaray'a mı transfer olacak?

Premier Lig'den dşen Fulham ile sözleşmesi biten eski Beşiktaşlı Babel’i bedelsiz, Nijeryalı genç savunmacı Valentine Ozornwafor’u da 250 bin dolara alan G.Saray’da sıradaki hedef Douglas. Yönetim, bu sezon Demir Grup Sivasspor’da kiralık oynayan ve Barcelona ile sözleşmesi 30 Haziran’da bitecek olan 29 yaşındaki sağ beki önümüzdeki hafta bitirmeyi hedefliyor. İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ile idari menajer Şükrü Hanedar, Sivas maçı sonrası Brezilyalının menajeriyle masaya oturacak.

YÖNETiM, Sivas’taki başarılı futbolla yurt içi ve yurt dışından birçok takımın listesine giren Douglas’ın transferini bir an önce bitirmeye çalışacak. Brezilyalının daha önce yapılan görüşmede, “Şartlarda anlaşırsak mennuniyetle G.Saray’da oynarım” dediği belirtildi. Stoper de oynayabilen Douglas, 31 lig maçında 3 gol attı, 7 de asist yaptı. Sao Paulo’da yetişen Douglas, 2014’te 4 milyon Euro’ya Barcelona’ya tranfser oldu. Sporting Gijon ve Benfica’ya kiraladığı Douglas, bu sezon da Sivasspor’a geldi.

 

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Haber Tarihi: 22 Mayıs 2019 Çarşamba 22:14
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