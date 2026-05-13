"İktidara Yürüdüğü Öne Sürülüyordu” CHP’den kaçan kaçana!

CHP yönetiminin istifaları "tehdit ve şantaj" gerekçeleriyle açıklamasını "uyduruk bir varsayım" olarak tanımlayan Karahasanoğlu, şu soruları yöneltti:

"Tehdit ve Şantaj İddiaları Boş Maval"

Güçsüz Aday Eleştirisi: Eğer başkanlar tehdit sonucu ayrılacak kadar güçsüzse, neden aday yapıldılar?

Eğer başkanlar tehdit sonucu ayrılacak kadar güçsüzse, neden aday yapıldılar? Somut Kanıt Eksikliği: CHP yönetiminin istifa eden isimlere dair "şu suçları var" diyerek ortaya koyduğu somut bir anlatım bulunmuyor. Karahasanoğlu'na göre, suç iddiası varsa bu kamuoyuyla paylaşılmalıydı.

CHP yönetiminin istifa eden isimlere dair "şu suçları var" diyerek ortaya koyduğu somut bir anlatım bulunmuyor. Karahasanoğlu'na göre, suç iddiası varsa bu kamuoyuyla paylaşılmalıydı. Yolsuzluk Gerçeği: Yazara göre istifaların ardındaki asıl neden, İBB eksenindeki yolsuzlukların ayyuka çıkması ve yönetimdeki başarısızlıktır.

Kadın Belediye Başkanlarının İstifası ve "Cinsiyetçi Bakış" İddiası

Karahasanoğlu, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun istifalarını, CHP içindeki "cinsiyetçi ve istismar amaçlı bakış açısı" ile ilişkilendirdi. CHP’li bazı isimlerin özel hayatlarındaki iddialara ve kadınlara yaklaşım tarzlarına atıfta bulunan yazar, bu durumun kadın başkanları rahatsız etmiş olabileceğini öne sürdü.

"Resmi Nikahlı Eşler Hangi Baskı Altında?"

Yazısında CHP’li yöneticilerin aile hayatlarını da eleştiren Karahasanoğlu, kamuoyuna "çağdaş aile" olarak sunulan çevrelerin kokuşmuş bir düzen geliştirdiğini iddia etti. Özgür Özel’in "tehdit ve şantaj" yakıştırmalarını hatırlatan Karahasanoğlu, "Resmi nikahlı eşler acaba hangi baskı ve tehdit altındadır ki hiçbirini kamuoyuna açıklama yaparken görmüyoruz?" diyerek konunun bu yönünün de araştırılması gerektiğini savundu.

Son olarak Burcu Köksal’ın geçmişteki bazı icraatlarını (makam odasındaki böcek iddiası ve harcamalar) eleştirmeye devam ettiğini belirten Karahasanoğlu, AK PARTİ’ye geçişin bu yanlışları "pir-ü pak" yapmayacağını da sözlerine ekledi.

ALİ KARAHASANOĞLU'NUN YAZISINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN>>>