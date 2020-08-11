Dostluk Kısa Film Festivali bu yıl Yunus Emre anısına düzenleniyor

İSTANBUL (AA) - Bu yıl Yunus Emre anısına düzenlenecek 3. Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali'nin başvuruları başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, sinema platformları ve çeşitli kurumlarla işbirliği içinde yoluna devam eden festival, üçüncü yılında 4,5 ve 6 Aralık tarihlerinde düzenlenecek.

Festivalde bu sene "Yarışma", "Kırk Yıllık Hatır", "Panorama" ve "Uzun Metraj" seçkilerindeki gösterimlerin yanı sıra konferanslar, söyleşiler ve atölyeler yapılacak.

İlk iki yılında Hindistan, Filipinler, İran, Amerika, Brezilya ve Suriye'nin de arasında bulunduğu 100'den fazla ülkeden 1500'e yakın başvuru yapılan festival, insan ile evrenin ilişkisini, dostluk üzerinden doğrudan ya da dolaylı konu edinen her çeşit ve formattaki filmi seyirciyle buluşturmayı hedefliyor.

Festival, en geniş anlamıyla dostluk kavramını, güncel sanatların en etkili formlarından biri olan sinema yoluyla yeniden okumak, düşünmek ve yansımalarını çoğaltmak amacıyla çıktığı yolda ilerliyor.

- Festival bu yıl Yunus Emre anısına düzenleniyor

Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali üçüncü yılında büyük şair ve mutasavvıf Yunus Emre anısına düzenleniyor.

Festival komitesinden yapılan açıklamada, Yunus Emre'nin Asya'dan Avrupa'ya tasavvufi şiiri, dostluk ve kardeşlik anlayışıyla zirveye çıkaran şair olarak kabul gördüğü kaydedildi.

Yunus Emre'nin Türkiye'nin, Türkçe'nin ve Türk şiirinin temel taşı olduğu vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yunus Emre'nin şiiri ve dostluk felsefesi günümüzde de dünyanın en çok ihtiyaç duyduğu merhamet ve kardeşlik için büyük imkanlar barındırmaktadır. Dostluk festivali vesilesiyle büyük şairi yeniden anmak, hatırlamak ve sanatını görsel sanatların alanına yansıtmak bireysel ve toplumsal dünyamızı daha iyi bir geleceğe taşıyacaktır.

Bugün bütün dünyayı etkileyen pandemi sürecinde dostluğu pekiştirmek ve artan önemine dikkati çekmek için festivali gerçekleştirme kararı alan yönetim, yeni normal çerçevesinde dostluğu film sanatının diliyle sinema salonlarında konuşmayı ve paylaşmayı hedefliyor."

- Başvurular 5 Ekim'e kadar devam edecek

Festival direktörlüğünü Faysal Soysal, genel koordinatörlüğünü Mehmet Lütfi Şen'in üstlendiği festivale başvurular 5 Ekim'e kadar yapılabilecek.

Başvuru şartnamesi ve başvuru formu "www.dostlukfilmfestivali.com" ile "www.amityfilmfestival.com"da yayınlanan festivalin yarışma bölümüne festival sitesinin yanı sıra Filmfreeway uluslararası sinema platformu üzerinden de başvuru kabul edilecek.

Birincilik, ikincilik, üçüncülük ödüllerinin yanı sıra Türkiye'den bir kısa film yönetmenine sonraki filmine destek için "Yunus Emre Dostluk Teknik Destek Ödülü’"ve bir filme de "Kızılay Dostluk Ödülü" verilecek.