Dostlarımız Alan’ı yalnız bırakmıyor

Haber Merkezi

Haber Müdürümüz Murat Alan üzerinden Akit ailesine gerçekleştirilen menfur saldırıyı kınayan okurlarımızın yan sıra ülkenin önde gelen İslam alimlerinden Hüsnü Aktaş hoca da, geçmiş olsun dileğinde bulundu. Vicdanları yaralayan saldırıyı lanetleyen Aktaş Hoca, Akit’in hak bildiği yoldan bir an bile taviz vermediğini kaydetti. Sırf kimliğinden ötürü 25 yıldır zindanlarda tutulan Sivas davası mazlumları da Akit’e yönelik alçak saldırıda bizleri yalnız bırakmadı. Kandıra F Tipi cezaevinde yatan Bülent Düvenci, “Murat kardeşim üzerinden Akit ailesine yapılan zalimce saldırıyı öğrenmiş bulunduk. Allah’tan tez zamanda acil şifalar diliyorum. Tez zamanda iyileşip yine mazlumun yanında zalimlerin karşısında göreve devam etmenizi yüce Mevlamdan diliyorum” dedi. Demir parmaklıklar ardından gelen onlarca mektuptan bir tanesi olan mektupta, “Su uyur ama zalimler hiçbir zaman uyumaz. Her daim hazırlıklı olmalıyız. Kardeşim bu senin şeref madalyan olur. İnşallah yılmak yok mücadeleye devam. Her daim Akit ailesinin yanındayız” ifadeleri yer aldı.