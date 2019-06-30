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Dostlarımız Alan’ı yalnız bırakmıyor

İki hafta önce cuma namazına giderken saldırıya uğrayan Yayın Kurulu Üyemiz ve Haber Müdürümüz Murat Alan’a ‘geçmiş olsun’ mesajları sürüyor. Alan’ı telefonla arayan İslam alimlerinden Hüsnü Aktaş Hoca da olayı lanetledi ve saldırıdan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Akit dostları da gazetemizi arayarak Alan’a destek verdi.

30 Haziran 2019 Pazar 09:21
Dostlarımız Alan’ı yalnız bırakmıyor

 Haber Merkezi 

Haber Müdürümüz Murat Alan üzerinden Akit ailesine gerçekleştirilen menfur saldırıyı kınayan okurlarımızın yan sıra ülkenin önde gelen İslam alimlerinden Hüsnü Aktaş hoca da, geçmiş olsun dileğinde bulundu. Vicdanları yaralayan saldırıyı lanetleyen Aktaş Hoca, Akit’in hak bildiği yoldan bir an bile taviz vermediğini kaydetti. Sırf kimliğinden ötürü 25 yıldır zindanlarda tutulan Sivas davası mazlumları da Akit’e yönelik alçak saldırıda bizleri yalnız bırakmadı. Kandıra F Tipi cezaevinde yatan Bülent Düvenci, “Murat kardeşim üzerinden Akit ailesine yapılan zalimce saldırıyı öğrenmiş bulunduk. Allah’tan tez zamanda acil şifalar diliyorum. Tez zamanda iyileşip yine mazlumun yanında zalimlerin karşısında göreve devam etmenizi yüce Mevlamdan diliyorum” dedi. Demir parmaklıklar ardından gelen onlarca mektuptan bir tanesi olan mektupta, “Su uyur ama zalimler hiçbir zaman uyumaz. Her daim hazırlıklı olmalıyız. Kardeşim bu senin şeref madalyan olur. İnşallah yılmak yok mücadeleye devam. Her daim Akit ailesinin yanındayız” ifadeleri yer aldı.

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Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 09:21
  1. Haber Müdürümüz Murat Alan
  2. Akit
  3. İslam alimlerinden Hüsnü Aktaş hoca
  4. Aktaş Hoca
  5. Sivas davası mazlumları
  6. Kandıra F Tipi cezaevi
  7. Bülent Düvenci
  8. Akit ailesi
  9. Murat Alan'a saldırı

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