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Dünya Dost ve kardeş ülkede büyük çatışma! Çok sayıda asker öldü
Dünya

Dost ve kardeş ülkede büyük çatışma! Çok sayıda asker öldü

Yeniakit Publisher
2024-07-16 16:17:00 -
Dost ve kardeş ülkede büyük çatışma! Çok sayıda asker öldü

Dost ve kardeş ülke Pakistan’da ordu ile teröristler arasında çatışma çıktı. Olayda en az 10 askerin öldüğü öğrenildi. Ayrıca 13 terörist etkisiz hale getirildi.

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde teröristlerle çıkan iki ayrı çatışmada 10 asker hayatını kaybetti, 13 terörist güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi.

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, 10 kişilik terörist grubunun Bannu bölgesinde bir askeri yerleşkeye saldırdığı bildirildi.

Açıklamada, çatışma çıktığı ve teröristlerin yerleşkeye patlayıcı yüklü araçla intihar saldırısı düzenlediği belirtildi.

İlk saldırıda yerleşkenin duvarının yıkıldığı ve 8 askerin yaşamını yitirdiği aktarılan açıklamada, yürütülen operasyon neticesinde 10 teröristin de güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, saldırının Pakistan Talibanına (TTP) bağlı "Hafız Gül Bahadır" grubu tarafından yapıldığı belirtilerek "Pakistan Silahlı Kuvvetleri anavatanı ve halkını bu terör tehdidine karşı savunmaya devam edecek ve Afganistan'dan kaynaklanan bu tehditlere karşı uygun görülen tüm gerekli tedbirleri alacaktır." ifadesine yer verildi.
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Bir başka terör saldırısında 5 sivil ve 2 asker hayatını kaybetti

ISPR'den yapılan yeni bir açıklamada, aynı eyaletteki Dera İsmail Han bölgesindeki bir sağlık merkezine bir terörist grubunun saldırdığı belirtildi.

Açıklamada, saldırı sonucu 2'si sağlık merkezi çalışanı 5 sivilin hayatını kaybettiği, ayrıca olay yerine gelen güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada da 2 askerin öldüğü aktarıldı.

Çatışmada 3 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

6 gün önce de çatışma çıkmıştı

Hayber Pahtunhva eyaletinde 10 Temmuz'da teröristlerle çıkan çatışmada ise 2 asker ve 2 polis hayatını kaybetmiş, 3 terörist etkisiz hale getirilmişti.

Pakistan'da bu yıl özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde saldırılar arttı.

İslamabad, saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini savunurken Afganistan bu iddiaları reddediyor.

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