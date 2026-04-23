Dost ve kardeş ülke Pakistan'dan acı haber
Dost ve kardeş ülke Pakistan'da maden sahasına düzenlenen silahlı saldırıda en az 9 kişi hayatını kaybetti.
Pakistan'ın Belucistan eyaletinde maden sahasına düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre, 9 kişi hayatını kaybetti.
Dawn gazetesinin yerel yetkililere dayandırdığı haberine göre, Belucistan'ın Chagai bölgesindeki maden sahasına dün akşam silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırıda ilk belirlemelere göre, ikisi güvenlik görevlisi olmak üzere 9 maden sahası çalışanı yaşamını yitirdi.
Saldırının kimler tarafından yapıldığına ilişkin bilgi verilmedi.
