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Dünya Dost ülkede kaos: ABD ile yapılan gizli savunma anlaşma belgesini kaçırınca ortalık karıştı
Dünya

Dost ülkede kaos: ABD ile yapılan gizli savunma anlaşma belgesini kaçırınca ortalık karıştı

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Arnavutluk Parlamentosu’nda onaylanan ABD ile gizli askeri anlaşma muhalefet milletvekilinin eline geçince yaşanan kaos, Parlamento Sekreteri kadının canından olmasına neden oluyordu.

Gazeteci Alparslan Düven’in “Arnavutluk Parlamentosu'nda kaos!” başlığıyla paylaştığı görüntülerde; Muhalefet Milletvekili Agron Shehaj, Arnavutluk ile ABD arasında imzalanan askeri anlaşmanın gizli ibareli bir nüshasını alarak salondan çıkardı. Parlamento sekreteri, gizli belgeyi geri almak için Milletvekili Shehaj'ı durdurmaya çalışırken merdivenlerden yuvarlandı. Düşüp kalkan Parlamento Sekreteri, milletvekilinin peşinden gitmeye devam etti.

 

Anlaşma onaylandı

Arnavutluk Parlamentosu, ABD yapımı askeri teçhizat alımının finansmanı için kullanılacak 302 milyon avroluk kredi anlaşmasını onaylamıştı. Anlaşma, iktidardaki Sosyalist çoğunluğun desteğiyle 74 oy alarak kabul edilmişti.

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