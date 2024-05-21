Dost İran’ın Cumhurbaşkanı’nı kim öldürdü?

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Azerbaycan’daki bir baraj açılışı sonrasında, düşen helikopterde vefat etti.

Komşu ülkenin Cumhurbaşkanı için, Allah’tan rahmet diliyorum..

İran halkının başı sağolsun..

Türkiye ile küçük küçük ihtilaf noktaları olduğunda, eleştirdik.

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Azerbaycan’dan, Türkiye’ye kadar ulaşacak Zengezur yoluna Ermenistan bile razı olduğu halde, İran karşı çıktığında, itiraz ettik..

Ama..

İsrail’in Filistin’de binlerce insanı öldürmesinin yanısıra, Suriye’deki İran konsolosluğunu vurmasına karşı, İran’ın misilleme hakkını savunduk..

Birileri “İran ile İsrail’in muvazaalı kavgası” diye tanımlama yapsalar da, İran misillemesini gerçekleştirdi..

Birileri, “Tarihde İran’ın, İsrail’e direkt saldırdığı hiç görülmemiştir; hep dolaylı olarak saldırıları destekler. Kendisi devreye girmez” deseler de.

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