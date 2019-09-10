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Döşemealtı İşkur masası, bin 346 kişinin iş sahibi olmasını sağladı

Döşemealtı Belediyesi tarafından kurulan İşkur Masası son 4.

10 Eylül 2019 Salı 11:35
Döşemealtı İşkur masası, bin 346 kişinin iş sahibi olmasını sağladı

Döşemealtı Belediyesi tarafından kurulan İşkur Masası son 4.5 yılda bin 346 kişinin iş sahibi olmasını sağladı.


Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç’in talimatıyla kurulan İşkur Masası 2015 yılından 2019’un Temmuz ayına kadar gerçekleştirilen 8 sin 385 başvurunun yüzde 16’sından fazlasını çeşitli işletmelerde işe yerleştirilmesine aracılık etti. Profesyonel bir ekip tarafından yürütülen çalışma neticesinde çoğunluğu kadınlardan oluşan işsizler iş sahibi oldu. Aralarında üniversite mezunu işsizlerinde bulunduğu 1346 kişi başta Döşemaltı sınırlarında üretim yapan Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nde istihdam edildi. İşten ayrıldıktan sonra uzun süre iş arayan 51 yaşındaki Hatice Demirok, ümitsizliğe kapıldığı bir dönemde Döşemealtı Belediyesi İşkur Ofisine başvurdu. Demirok, 2 yıl önce bir mobilya mağazasında işe yerleştirildi. Demirok, "İşten ayrıldıktan sonra uzun süre iş aradım. Ekonomik zorluklar yaşadım. Ümitsizliğe kapılmaya başlamıştım. Döşemealtı Belediyesi İşkur Ofisi’ne başvurdum. Onların kanalıyla işe başladım. Yardımcı olan herkesten Allah razı olsun" dedi.



"Bazı çalışanlarıyla yollarını ayırma kararı aldı"


Diğer taraftan Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik sorunlardan kaynaklı gerekçeler nedeniyle bir dizi önlemler almak zorunda kalan Döşemealtı Belediyesi bazı çalışanlarıyla yollarını ayırma kararı aldı. Yasal zorunluluğun yanı sıra, mali disiplinden taviz verilmemesi, gelir-gider dengesinin korunması ve hizmetlerin aksamaması nedeniyle her alanda tasarrufa ağırlık veren Döşemealtı Belediyesi minimum maliyetle maksimum hizmet hedefliyor.


Son 5 yılda eğitimden, sağlığa, kültür sanattan, alt ve üst yapıya 100’ün üzerinde projeyi bölgeye kazandırdıklarını hatırlatan Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, “Temel belediyecilik hizmetlerinin yanında bölgemiz için ilkleri gerçekleştirdik, şehrimizin tanınırlığını ve marka değerini arttıran çalışmalar yaptık. Ancak son yıllarda ülkemizi etkisi altına alan ekonomik daralma, döviz kurlarında ki dalgalanma, faizlerin ve enflasyonun yükselişi gibi birçok etken belediyeleri, yatırımcıları ve vatandaşlar olarak hepimizi olumsuz etkiledi. Bunun yanında belediyelerin en önemli gelir kaynağı olan vergilerin ödenememesi, ruhsat başvurularında ki keskin düşüşler, yatırımların durma noktasına gelmesi, sorunun boyutlarını ortaya koymaktadır. Hizmette sürekliliği esas alarak araç kullanımından, akaryakıt sarfiyatına, kırtasiye giderlerinden genel giderlere kadar her alanda sıkı bir tasarruf uyguluyoruz.Bu bağlamda bazı çalışma arkadaşlarımla da çeşitli nedenlerle yollarımızı ayırmak durumunda kaldık” dedi.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 11:35
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