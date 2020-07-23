Dorukhan Toköz sürprizi! İmzayı atıyor

Geçirdiği sakatlığı sebebiyle 7. haftadaki Alanyaspor maçından beri forma giyemeyen Dorukhan Toköz'ün 1 yıllık daha kontratı olmasına rağmen yeni sözleşme imzalanacak.

Eski yönetimin yıllık 1.2 milyon Euro'luk teklifini kabul eden Milli oyuncu, daha sonra ise 1.7 milyon Euro talep etmişti.

Yaşanan bu gelişmeler sonrasında 24 yaşındaki yıldız, yönetim ile yaptığı son görüşmelerde önemli bir yol katederek, 1.3 milyon Euro'ya el sıkıştı.