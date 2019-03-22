Doruk Sağlık Grubu yaşlıları unutmadı

Doruk Sağlık Grubu, her yıl 18-24 Mart tarihlerinde çeşitli faaliyetlerle kutlanan Yaşlılara Saygı Haftası’nı kutladı.

Doruk Sağlık Grubu Medikal Direktörü Uz. Dr. Fulden Küçük, Yıldırım Doruk Hastanesi Müdürü Filiz Şenuslu, Çekirge Doruk Hastanesi Müdürü Pınar Biçer Uğur ve Doruk Setbaşı Tıp Merkezi Müdürü Fatma Altın Dal, Büyükşehir Belediyesi Fethiye Dörtçelik Huzurevi’ni ziyaret ederek, yaşlıları bu anlamlı haftada yalnız bırakmadı Huzurevi sakinleriyle bir araya gelerek, vakit geçiren Doruk Sağlık Grubu yetkilileri, huzurevi sakinlerinin el emekleriyle hazırladıkları sergileri de gezerek, yaşlılara çeşitli hediyeler de dağıttı.

Büyükşehir Belediyesi Fethiye Dörtçelik Huzurevi Müdürü Hüseyin Toprak’la da gerçekleştirilebilecek ortak çalışmaları değerlendiren Doruk Sağlık Grubu yetkilileri, yaşlıların daha sağlıklı bir şekilde hayatlarını devam ettirebilmeleri için gerekli işbirliklerine hazır olduklarını söylediler.

Doruk Sağlık Grubu heyetinin ziyaretinden mutluluk duyduklarını söyleyen Dörtçelik Huzurevi Müdürü Hüseyin Toprak da, bu anlamlı günde huzurevi sakinlerini yalnız bırakmayan Doruk Sağlık Grubu Medikal Direktörü Uz. Dr. Fulden Küçük ve hastane müdürlerine teşekkür etti.