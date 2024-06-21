Dörtyol’da kumar oynayan 4 şahsa para cezası
Hatay’da kumar oynayan 4 şahsa 25 bin 700 TL para cezası uygulandı.
Hatay’da polis ekipleri kentte huzuru ve asayişi sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Hatay’da polis ekipleri kentte huzuru ve asayişi sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekiplerin çalışması neticesinde; Dörtyol ilçesi Numune Evler Mahallesinde faaliyet gösteren kıraathanede 4 şahsın kumar oynadığı tespit edildi. Olayla ilgili olarak işyeri işletmecisi M.B.E. hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı. Kumar oynayan şahıslara toplam 25 bin 700 TL idari para cezası uygulandı.
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