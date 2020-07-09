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Spor

Dortmundlu Alman yıldız Fenerbahçe'ye geliyor

Dortmund, Alman yıldızı 2 milyon Euro'ya satışa çıkarttı. Menajerler Fenerbahçe'ye, “Eğer ilgilenirseniz, bedavaya getiririz” mesajı gönderdi. Sarı-Lacivertli taraftarların gönlünde taht kuran Dirk Kuyt gibi mücadeleci, güçlü ve çok yönlü bir isim olan Schürrle'yi Fenerbahçe bedelsiz olarak alabilir.

Yeniakit Publisher
2020-07-09 15:21:00 -
Dortmundlu Alman yıldız Fenerbahçe'ye geliyor

Kanatlara takviye yapmak isteyen Fenerbahçe’ye birçok oyuncu öneriliyor. Bunların içinde en dikkat çekeni Andre Schürrle oldu. Bu sezonu Rusya’nın Spartak Moskova takımında geçiren 29 yaşındaki oyuncu, Dortmund’a geri döndü. Ancak Sarı-Siyahlılar, takımda düşünülmeyen Schürrle’yi 7 milyon Euro’luk maaşı nedeniyle satış listesine koydu. Bonservis bedeli 2 milyon Euro olarak belirlendi. Alman yıldızı Fenerbahçe’ye öneren menajerler, “Eğer oyuncuyla ilgilenirseniz, Dortmund maaşından kurtulmak için bedavaya bırakır” iddiasında bulundu.

Fener’in şartları belli

Sarı-Lacivertli taraftarların gönlünde taht kuran Dirk Kuyt gibi mücadeleci, güçlü ve çok yönlü bir isim olan Schürrle’ye sıcak bakılıyor. Ancak Fenerbahçe’nin başarılı oyuncuya mevcut maaşını vermesi imkansız. Yönetim, bonservissiz gelmesi koşuluyla Schürrle’ye imza parası ve yıllık 2.5 milyon Euro önerecek, “Şartlarımız bu, kabul eder seniz gelin görüşelim” mesajı gönderilecek

Kariyerinde 1 Dünya Kupası, 1 Premier Lig şampiyonluğu ve 2 Almanya Kupası bulunan Andre Schürrle’nin Dortmund ile 1 senelik daha sözleşmesi var.

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