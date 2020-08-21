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Aktüel Dört üniversite bünyesinde yeni fakülte ve enstitü kuruldu
Aktüel

Dört üniversite bünyesinde yeni fakülte ve enstitü kuruldu

Yeniakit Publisher
2020-08-21 07:18:53 -
Dört üniversite bünyesinde yeni fakülte ve enstitü kuruldu

ANKARA (AA) - Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı olarak fakülte, enstitü ve yüksekokul kurulması ile kapatılması hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesinde Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde Spor Bilimleri Fakültesi, Kocaeli Üniversitesinde Gastroenteroloji ve Hepatoloji Enstitüsü, Uşak Üniversitesinde Uygulamalı Bilimler Fakültesi ile Sağlık Bilimleri Fakültesi kuruldu.

Söz konusu karar kapsamında, Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Uşak Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ile Sağlık Yüksekokulu kapatıldı.

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