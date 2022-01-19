Doktorların hemen polise haber verdiği doğumda, dört kollu ve dört bacaklı bir bebeğin dünyaya geldiği belirtildi. Bebek, ülke genelinde büyük infial yarattı.

Dört kollu ve dört bacaklı bebek

Hindistan'da Sadar Hastanesi'nde 17 Ocak'ta gerçekleşen bir doğum, ülke genelinde büyük infiale neden oldu. Dört kollu ve dört bacaklı şekilde dünyaya gelen bebek, bir anda ünlü oldu. Henüz cinsiyeti açıklanmayan bebeğin bu şekilde doğması, yerel halk tarafından dini nedenlere bağlanıyor.

Doktorlar, hamilelik komplikasyonunu gerekçe gösterdi

Doğumdan sonra bebeği muayene eden doktorlar, hamilelik sırasında meydana gelen komplikasyonların bebeğin dört kol ve dört bacakla dünyaya gelmesini tetiklediğini belirtti. Doktor, doğumhanenin kapılarını kapatıp polisi aradı! Dört kollu ve dört bacaklı bebek infial yarattı.

Hindu tanrısı olarak görülmeye başlandı

Hintliler ise çocuğun bu şekilde dünyaya gelmesini ilahi bir nedene bağlıyor. Bebeğin Lord Ganesha'nın ruhunu taşıdığına inanan Hintliler, çocuğun ayrıca ilahi bir varlık olduğunu düşünüyor.

Hediye sunmaya başladılar

Bebeğin dünyaya geldiği Sadar Hastanesi kısa sürede ziyaretçi akınına uğradı. Çok sayıda kişi, yanında getirdikleri hediyeleri bebeğe adayarak, ailesine teslim etti. Dünya basını da dört kollu ve dört bacaklı bebeğe büyük ilgi gösterdi.