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Dört gözle 3. Havalimanı'nı bekliyor!

Türkiye'nin mega projesinin hizmete girmesiyle birlikte hava trafiğini artıracak olan Bulgaristan, geri sayıma geçti.

18 Nisan 2018 Çarşamba 14:43
Dört gözle 3. Havalimanı'nı bekliyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakından takip ettiği; Türkiye'nin mega projesi 3. Havalimanı'nda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

BULGARLAR MERAKLA BEKLİYOR

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan tarafından 29 Ekim'de hizmete gireceği açıklanan proje, Almanya ve Hollanda gibi ülkelerde rahatsızlığa neden olsa da Bulgarlar durumdan memnun.

GELİRLER ARTACAK

3. Havalimanı'nın hizmete girmesiyle birlikte, Türkiye'den kalkan uçakların Bulgar hava sahasına girecek olması, ülkenin hava trafiğini artıracak.

Gelirlerini artıracak olan Bulgarlar, projenin bitmesini dört gözle bekliyor.

Bulgar gazeteci Mariyan Karagözov, projenin Türk tarihinin en büyük inşası olduğunu bunun Bulgaristan'a da yaradığını söyledi.

90 MİLYON YOLCU

Projeyi ilk gününden bu yana yakından takip ettiğini ifade eden Karagözov, 3. Havalimanı'nın tamamlanmasıyla 90 milyon yolcuya hizmet verilebileceğini de sözlerine ekledi.

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 14:43
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