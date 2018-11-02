Dört dörtlük indirime sektörlerden tam destek

Ekonomi servisi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın 6 başlıkta açıkladığı vergi indirimleri ile ilgili Cumhurbaşkanı kararı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. 1 Kasım-31 Aralık tarihlerinde geçerli olacak KDV ve ÖTV indirimlerinin ekonomiyi atağa kaldıracağı; konut, otomotiv, mobilya ve beyaz eşya sektörlerini canlandıracağı öngörülüyor.

Önemli bir adım atıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararı memnuniyetle karşılayan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, otomotiv, beyaz eşya, mobilya ve konut üreticilerinin desteklenmesinin çok olumlu bir adım olduğunu belirterek, “Devletimizi özel sektörün yanında görmekten çok mutluyuz” dedi.

Olumlu etki edecek

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç de vergi indirimlerinin iç talebi ve istihdamı arttıracağına işaret etti. Avdagiç, “Beyaz eşyada ÖTV’nin sıfırlanması, mobilyada KDV’nin 8’e çekilmesi, ticari araçlarda KDV’nin yüzde 1’e düşürülmesi, 1600 cc altı motorlu araçlarda ÖTV’de 15’er puanlık indirim yapılmasının etkisi şüphesiz bu sektörlerle sınırlı kalmayacaktır. Ekonominin bütününe olumlu yönde sirayet edecektir” şeklinde konuştu. Avdagiç, konutta KDV indirimine devam edilmesinin ve tapu harçlarının yüzde 4’ten 3’e çekilmesinin de inşaat sektörüne moral vereceğini kaydetti.

O sektörlerde coşku hâkim

Vergi indirimleri konut ve mobilya üreticilerini sevindirdi. Müteahhitler, uygulamanın geçen yılki 1 milyar 400 milyon olan satış seviyesinin tekrar yakalanmasında önemli rol oynayacağı değerlendirmesinde bulunurken; mobilyacılar KDV oranının 10 puan düşürülmesi ile 10 ayda yüzde 10,4 küçülen sektörün önünün açıldığı yorumunu yaptı.

Ekosistem gelişecek

Cumhurbaşkanı kararı ile adeta bayram eden otomotiv sektörü temsilcileri ise şu görüşleri paylaştı:

Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş: “Vergi indirimi ile birlikte pazarın canlanması dolayısıyla artacak satışlar, devletin vergi gelirine katkı sağlayacaktır. Bu indirim, stokları eritecek ve sektöre nefes aldıracaktır.”

Toyota Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt: “ÖTV’de 15 puanlık, KDV’de 10 puanlık indirim satışların artmasına ciddi anlamda destek verecektir. Zor bir dönemden geçerken böyle bir uygulamayı devreye almak sektörü mutlu etmiştir.”