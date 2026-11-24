İznik’in simge noktalarından Ayasofya Camii’nin bahçesindeki saat kulesinde aynı sorun yeniden yaşandı. Yapımı Aralık 2017'de tamamlanan ve yaklaşık 250 bin TL'ye mal olan saat kulesinin dört cephesindeki saatlerin tamamının düzgün çalışmadığı görüldü. Saatlerin bir kısmının durduğu, bazılarının ise farklı zamanları gösterdiği dikkat çekti.

Sorun ilk kez yaşanmıyor

Saat kulesinde daha önce de benzer arızaların meydana geldiğini belirten ilçe sakinleri, sorunun her defasında gündeme gelmesine rağmen kalıcı bir çözüm üretilmediğini ifade etti. Tarihi dokusuyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Ayasofya Camii'nin hemen yanında bulunan kulenin bakımsız görüntüsünün İznik'e yakışmadığını dile getiren vatandaşlar, yetkililere çağrıda bulundu.

Her cephede saat farklı

Kulenin dört tarafındaki saatlerin farklı zamanları göstermesi, ortaya ilginç görüntüler çıkardı. Kentin önemli tarihi noktalarından birinde bulunan saatin zamanı doğru göstermemesi vatandaşların tepkisine neden oldu. İznikliler, tarihi yapının düzenli bakımının yapılmasını, saatlerin yeniden senkronize edilerek çalışır hale getirilmesini ve benzer arızaların tekrar yaşanmaması için kalıcı bir çözüm bulunmasını istedi.