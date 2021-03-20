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Ekonomi Dört büyüklerle 7+2 yıllık yapılandırma anlaşması
Ekonomi

Dört büyüklerle 7+2 yıllık yapılandırma anlaşması

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile 7+2 olmak üzere toplam 9 yıllık yeni yapılandırma anlaşmasına imza attı.

Yeniakit Publisher
2021-03-20 18:01:00 -
Dört büyüklerle 7+2 yıllık yapılandırma anlaşması

Kulüpler 2 yıl boyunca anapara ödemesi yapmayacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, “Uzun süren görüşmeler neticesinde dört büyük kulübümüz yeniden yapılandırmaya imza atıyor. Bu yapılandırmayla kulüplerimiz ciddi anlamda rahatlayacaklar. Nefes alıp önlerine bakacaklar” dedi. 8.4 milyar liralık yeniden yapılandırma anlaşmasına Ziraat Bankası ve Halkbank öncülük etti.  TBB Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, taraflara teşekkür etti.  Aydın, “Umarım ülkemiz için en doğrusunu yaptık, hayırlı uğurlu olsun” ifadesini kullandı. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan da yoğun bir çalışma göstererek süreci yürüttüklerini belirtti.  Arslan, “Biz de bankalar olarak bu tür büyük yapıları ve önemli endüstrileri desteklemekten ve güçlü bir mali yapıya kavuşturmuş olmaktan mutluyuz. Hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

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