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Spor

Dört Büyüklerin zararı belli oldu

Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) dün gece gönderdiği bilançolarında dönem zararlarına dair bilgilendirmede bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-08-11 14:19:00 -
Dört Büyüklerin zararı belli oldu

31 Mayıs itibariyle Beşiktaş’ın 477 milyon 704 bin lira zararı var. Siyah-beyazlıların Mayıs 2019’daki dönem zararı 305 milyon 711 bin liraydı.

Fenerbahçe, aynı dönemde 154 milyon 804 bin liralık zararıyla ikinci sırada yer aldı. Kulübün Mayıs 2019’daki dönem zararı 205 milyon 996 bin liraydı.

Galatasaray ise mayıs itibariyle 46 milyon 676 bin lira zarar açıkladı. Sarı-kırmızılılar, Mayıs 2019’da 24 milyon 189 bin lira kar, Mayıs 2018’de ise 216 milyon 239 bin lira zarar açıklamıştı.

Öte yandan, 30 Temmuz’da bildirimde bulunan Trabzonspor’un mayıs itibariyle dönem zararı 36 milyon 299 bin lira olarak kayda geçti. Karadeniz temsilcisinin geçen yılki dönem zararı 66 milyon 13 bin liraydı.

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