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Spor "Dört büyükler"in borcu 13 milyar lirayı aştı
Spor

"Dört büyükler"in borcu 13 milyar lirayı aştı

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un toplam borcu son sekiz yılda yüzde 534 oranında artış gösterdi - Fenerbahçe'nin 5,2 , Beşiktaş'ın 3,33, Galatasaray'ın 3,3 ve Trabzonspor'un 1,25 milyar liralık borcu bulunuyor

Yeniakit Publisher
2020-10-13 13:19:36 -
"Dört büyükler"in borcu 13 milyar lirayı aştı

İSTANBUL (AA) - EYÜP KARAKUŞ - Türk futbolunda "Dört büyükler" olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un borçları her geçen sezon katlanarak artıyor.

Türk futbolunun lokomotifleri olarak nitelenen söz konusu kulüpler, 2012 yılında sadece 2 milyar lira borçla yükümlüyken bu rakam 8 sezon sonunda 13 milyar lirayı geçti.

Böylece salt 8 yılda 4 kulübün borçlarındaki artış oranı yüzde 534 oldu.


- Fenerbahçe'de borç 5,2 milyar lira


Fenerbahçe'de Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan son açıklamaya göre, ağustos ayı itibarıyla kulübün şirket borcu 3 milyar 8 milyon lira.

Sarı-lacivertli kulübün dernek borcuna dair en net paylaşım ise bu sene şubat ayındaki divan kurulunda paylaşıldı. Bu bildirime göre kulübün dernek borcu, 2019 yılının eylül ayı itibarıyla 2 milyar 190 milyon lira.

Böylece Fenerbahçe'nin toplam borcu yaklaşık 5,2 milyar liraya yükselmiş durumda. Kulübün 8 sezon önceki toplam borcu 568 milyon liraydı.


- Beşiktaş'ın borcu 3,33 milyar lira


Beşiktaş'ın şirket borcu, KAP'a yapılan açıklamaya göre ağustos ayı itibarıyla 2,73 milyar lira.

Kulübün dernek borcuna dair son paylaşım ise şubat ayında yapıldı ve siyah-beyazlıların dernek borcunun 604 milyon lira olduğu duyuruldu.

Bu çerçevede sekiz yıl önce 585 milyon lira olan Beşiktaş'ın borcu, 3,33 milyar liraya yükseldi.


- Galatasaray'da borç 3,3 milyar lira


Galatasaray'da şirket borcu, KAP yapılan son bildirime göre ağustos ayı itibarıyla 2,34 milyar lira.

Kulüpte şubat ayında yapılan divan kurulunda, sarı-kırmızıların dernek borcunun 2019 yılı sonu itibarıyla 965 milyon olduğu açıklanmıştı.

Sekiz yıl önce 731 milyon liralık borç yükümlülüğü bulunan sarı-kırmızılı ekibin şu an itibarıyla toplam borcu 3,3 milyar lirayı bulmuş durumda.


- Trabzonspor'un borcu 1,25 milyar lira


Trabzonspor'da diğer kulüplerin aksine, tüm borçlar KAP'a bildirilmekte.

Son bildirime göre de bordo-mavili kulübün ağustos ayı itibarıyla toplam borcu 1,25 milyar lira.

Bordo-mavili ekibin 2012 yılındaki toplam borcu ise 178 milyon liraydı.

Dört kulübün 2012 yılındaki borç miktarı ve şu anki borç yükümlülükleri borçların artış oranları şöyle:


2012 BORÇ MİKTARI / MİLYAR LİRA 2020 BORÇ MİKTARI / MİLYAR LİRA BORÇ ARTIŞ ORANI / %
FENERBAHÇE0,568 5,2 815
BEŞİKTAŞ0,585 3,33 469
GALATASARAY 0,731 3,3 351
TRABZONSPOR0,178 1,25 602
TOPLAM 2,062 13,08 534


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