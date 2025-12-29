  • İSTANBUL
Gündem

Dört büyüklerden 1 Ocak paylaşımı: Gazze için buluşuyoruz

Seyfullah Maden Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Dört büyük spor kulübü, 1 Ocak'ta Gazze için yapılacak yürüyüşe tüm vatandaşları davet etti.

İstanbul, 1 Ocak'ta düzenlenecek olan yürüyüşe hazırlanıyor. 1 Ocak 2026 sabahı saat 08.30’da, sabah namazının ardından Sultanahmet Camisi, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Eminönü’ndeki Yeni Cami ve Süleymaniye Camisi’nden kortejler halinde hareket edilmesi planlanıyor.

Fatih ve Taksim Camisi’nden katılacak gruplarla birlikte yürüyüşün Galata Köprüsü’nde son bulması öngörülüyor.

Trabzonspor, sosyal medya hesaplarından “Gazze’yi unutma” başlığıyla yayımladığı videoda, İsrail saldırıları altında yaşam mücadelesi veren Filistinlilerin röportajlarına yer verdi. Kulüp, 1 Ocak’ta İstanbul’da yapılacak yürüyüşe dikkat çekerek duyarlılık çağrısında bulundu.

Galatasaray Spor Kulübü de yürüyüş için bir paylaşım yaptı. Sarı-kırmızılı kulüp, “Yeni yılın ilk mesajını Galata Köprüsü’nde veriyoruz. Gazze’yi unutma” ifadeleriyle etkinliğe destek verdi.

Fenerbahçe Spor Kulübü de Filistin için yapılan çağrıya katıldı. Sarı-lacivertlilerin paylaşımında, “1 Ocak’ta insanlığın tarafında buluşuyor, umuda yürüyoruz. Gazze’yi unutma” sözleri yer aldı.

Beşiktaş Kulübü ise yeni yıl vurgusuyla yaptığı paylaşımda, “Yeni yıl, yeni umutlar… İnsanlık için Gazze’yi unutma” ifadelerini kullandı.

