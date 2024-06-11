Dört ABD'li akademisyen Çin'de bıçaklandı

Çin'de halka açık bir parkta kimliği belirsiz saldırgan tarafından bıçaklanan dört ABD'li akademisyen hastaneye kaldırıldı.

BBC'nin haberine göre Üniversiteden yapılan açıklamada, Iowa Cornell Üniversitesi akademisyenlerinin Çin'in kuzeyindeki Jilin eyaletinde bulunan parka gündüz yaptıkları ziyaret sırasında meydana gelen “vahim bir olayda” yaralandıkları belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Jilin'de bir bıçaklama olayı yaşandığından haberdar olduklarını ancak daha fazla bilgi veremeyeceklerini söyledi.

Çinli yetkililer olayla ilgili henüz bir açıklama yapmadı ancak olay sonrasına ait görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.

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