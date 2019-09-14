Dördüncü kattan düşerek kaybolan kedisini arıyor

Sakarya’nın Erenler mahallesinde yaşayan Hürriyet Dal isimli vatandaş, dördüncü kattan düşüp kaybolan kedisinin bulunması için görenlerden yardım istedi.

Erenler ilçesi Dilmen Mahallesi’nde ikamet eden Hürriyet Dal isimli vatandaşın kedisi evinin dördüncü katından düşerek kayboldu. Kedinin isminin ’Bambam’ olduğunu ve yeşil gözlü olduğunu söyleyen Dal, her yerde 3 gündür kayıp olan kedisini arıyor. Kedinin cinsinin Chincilla olduğunu söyleyen Hürriyet Dal, "Sokaklara afiş astık, her yerde kedimi arıyorum. 3 gündür arıyoruz. Görenlerin bilenlerin bize haber vermesini istiyoruz. Çünkü insanlardan kaçar gizlenir. Karnını falan doyuramaz. Çöpten falan yiyecek alan bir kedi değildir. Sürekli ev kedisiydi" dedi.