  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Dorçe Prefabrik Yapı'dan Katar'a 4 bin kapasiteli hastane

Umm Slal Kovid-19 Karantina Hastanesi, ihtiyaç olması durumunda 8 bin yatak kapasitesine artırılabiliyor

Yeniakit Publisher
2020-08-07 16:14:47 -
Dorçe Prefabrik Yapı'dan Katar'a 4 bin kapasiteli hastane

İSTANBUL (AA) - Dorçe Prefabrik Yapı ve İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, Katar'da 4 bin hasta kapasiteli prefabrik Kovid-19 karantina hastanesi projesini tamamladı.

Dorçe Prefabrik Yapı ve İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi açıklamasına göre, Kovid-19 sonrası dönemde, hızlı kurulabilen Kovid-19 hastaneleri, sahra hastaneleri, mobil hastaneler, ağır bakım üniteleri, enfeksiyon hastaneleri, izolasyon üniteleri, acil müdahale üniteleri, yoğun bakım üniteleri ve karantina üniteleri önem kazandı.

Bu talebi karşılama noktasında prefabrik, ön-üretimli ve modüler yapı sistemleri öne çıkıyor.

Hafif çelik prefabrik yapı konusunda büyük tesislere sahip olan Dorçe Prefabrik Yapı ve İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, aktif olarak 30 ülkede Kovid-19 hastaneleri için sağlık bakanlıkları, ilgili Kovid-19 otoriteleri ve STK'lar ile çalışmalar yürütüyor.

Dorçe Prefabrik Yapı ve İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, bu alanda ilk projesini Katar Umm Slal bölgesinde tamamladı.

Umm Slal Kovid-19 Karantina Hastanesi, mevcut durumda 4 bin yatak kapasiteli ve ihtiyaç olması durumunda 8 bin yatak kapasitesine artırılabiliyor.

Yeni tamamlanan Umm Slal Hastanesi, karantinaya alınan hastalar için gerekli sağlık hizmetlerine ek olarak konfor, güvenlik ve eğlence ihtiyaçlarını sağlamak için tam donanımlı şekilde hizmet veriyor.

Aktif olarak kullanılmaya başlanan hastaneyi açılışından sonra üst düzey devlet yetkilileri denetledi ve olumlu görüşlerini bildirdi.

Öte yandan, Dorçe Prefabrik Yapı ve İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, Orta Doğu, Afrika, Güney Amerika'da ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerindeki yeni hastane projelerine başlamayı planlıyor.






Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bill Gates koronavirüsten daha tehlikeli deyip uyardı
Dünya

Bill Gates koronavirüsten daha tehlikeli deyip uyardı

Microsoft'un kurucusu, Bill ve Melinda Gates Vakfı'nın eşbaşkanı Bill Gates, iklim değişikliğinin koronavirüs salgınından daha tehlikeli ola..
İstanbul Valisi duyurdu: Yasaklandı
Gündem

İstanbul Valisi duyurdu: Yasaklandı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüs tedbirleri kapsamında kentte asker uğurlamalarının yapılmayacağını duyurdu.
Saymaz'dan Doğu Akdeniz yorumu! Katillerle arayı bozduğumuz için oldu diyor
Gündem

Saymaz'dan Doğu Akdeniz yorumu! Katillerle arayı bozduğumuz için oldu diyor

Mısır ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz için imzalanan deniz yetki alanına ilişkin açıklamalarda bulunan Saymaz, Mısır, İsrail ve Suriye i..
Satılık 2017 model Opel Corsa
Satılık 2017 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı