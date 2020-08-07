Dorçe Prefabrik Yapı'dan Katar'a 4 bin kapasiteli hastane

İSTANBUL (AA) - Dorçe Prefabrik Yapı ve İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, Katar'da 4 bin hasta kapasiteli prefabrik Kovid-19 karantina hastanesi projesini tamamladı.

Dorçe Prefabrik Yapı ve İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi açıklamasına göre, Kovid-19 sonrası dönemde, hızlı kurulabilen Kovid-19 hastaneleri, sahra hastaneleri, mobil hastaneler, ağır bakım üniteleri, enfeksiyon hastaneleri, izolasyon üniteleri, acil müdahale üniteleri, yoğun bakım üniteleri ve karantina üniteleri önem kazandı.

Bu talebi karşılama noktasında prefabrik, ön-üretimli ve modüler yapı sistemleri öne çıkıyor.

Hafif çelik prefabrik yapı konusunda büyük tesislere sahip olan Dorçe Prefabrik Yapı ve İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, aktif olarak 30 ülkede Kovid-19 hastaneleri için sağlık bakanlıkları, ilgili Kovid-19 otoriteleri ve STK'lar ile çalışmalar yürütüyor.

Dorçe Prefabrik Yapı ve İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, bu alanda ilk projesini Katar Umm Slal bölgesinde tamamladı.



Umm Slal Kovid-19 Karantina Hastanesi, mevcut durumda 4 bin yatak kapasiteli ve ihtiyaç olması durumunda 8 bin yatak kapasitesine artırılabiliyor.

Yeni tamamlanan Umm Slal Hastanesi, karantinaya alınan hastalar için gerekli sağlık hizmetlerine ek olarak konfor, güvenlik ve eğlence ihtiyaçlarını sağlamak için tam donanımlı şekilde hizmet veriyor.



Aktif olarak kullanılmaya başlanan hastaneyi açılışından sonra üst düzey devlet yetkilileri denetledi ve olumlu görüşlerini bildirdi.



Öte yandan, Dorçe Prefabrik Yapı ve İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, Orta Doğu, Afrika, Güney Amerika'da ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerindeki yeni hastane projelerine başlamayı planlıyor.













