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Ekonomi Dopoları aman fulleyin! Akaryakıt fiyatlarına bir zam daha geliyor
Ekonomi

Dopoları aman fulleyin! Akaryakıt fiyatlarına bir zam daha geliyor

Dolar kurunun yukarı yönlü hareketi ve brent petrolün 96 dolarda seyretmesi sonrası benzinde zam beklentisi oluştu.

Yeniakit Publisher
2022-08-20 16:50:00 -
Dopoları aman fulleyin! Akaryakıt fiyatlarına bir zam daha geliyor

Motorin fiyatında iki gün üst üste yapılan zamların ardından benzin fiyatına da zam yolu göründü. Sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre benzin fiyatı salı günü zamlanacak.

Motorin fiyatına, geçtiğimiz hafta yapılan 1 TL 26 ve 79 kuruşluk zamların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK), devreye girerek iptal edilmesinin ardından 0,76 ve 1,07 TL'lik zam gelmişti.

Brent petrolde yaşanan düşüşe rağmen motorin fiyatlarına yapılan zamların ardından benzin ve motorin fiyatındaki fark 5 TL'yi aşmıştı.

Motorin fiyatının ardından benzine de zam yolu göründü. Sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre Salı günü benzinin litresine 81 kuruş zam bekleniyor. Zammın ardından benzinin litresi 21 TL'yi aşacak.

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Yorumlar

zeki

sözde petrol varili düşüyor doları bahane ederek motorine zam veriyorlar nede 100 kuruş artmış dolar neden sahip yok müdahale eden yok

Sinan

Ekonomi yönetimi süper maşallah Allah nazarlardan saklasın.
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