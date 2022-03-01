Dönüşü vasat oldu
5 Şubat'ta oynanan Başakşehir maçında sakatlanan İrfan Can, dün Fenerbahçe'nin Kasımpaşa deplasmanında tekrar sahaya döndü. Ancak İrfan Can'ın vasat oyunu taraftarı üzdü.
Fenerbahçe'nin milli yıldızı, 5 Şubat’taki Başakşehir maçında sakatlanmıştı. İrfan Can, 23 gün sonra Kasımpaşa mücadelesiyle birlikte sahalara dönüş yaptı.
Başarılı orta saha oyuncusu, ilk 11’te çıktığı mücadelede vasat bir performans sergiledi.
İrfan Can, Fenerbahçe’de en çok top kaybı yapan ve en çok hatalı pas yollayan isimlerden biri oldu.
81 dakika oyunda kalan 26 yaşındaki futbolcu, 12 ikili mücadelenin 8’ini, 2 hava topu mücadelesinin tamamını kaybetti. İrfan, hücumda hiç varlık gösteremedi ve 27 pasın 10’unu rakibe gönderdi.