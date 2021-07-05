Dönüştürülmüş ham madde talebinde artış bekleniyor

ITC Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı da olan Kantur, TOBB bünyesinde bu yıl içinde kurulan Türkiye Atık ve Geri Dönüşüm Sanayi Meclisi’ne ilişkin değerlendirmede bulundu. Kantur, atık ve geri dönüşüm alanının, Türkiye’deki tüm sektörleri ilgilendirdiğine dikkati çekerek, üretilen her ürünün aynı zamanda bir atığı olduğunu ifade etti. Tüm sektörlerin artık üretim yaparken geri dönüştürülmüş ham madde kullanımına yöneldiğine vurgu yapan Kantur, şunları kaydetti: “Mesela tekstil sektörü artık kumaşın ve ipliğin belli bir oranının geri dönüşmüş malzemeden yapılmasını istiyor. Dünyaca ünlü markalar bile kumaşın yüzde 30’unun geri dönüşüm malzemesi olmasını talep ediyor. İleride bu oranlar artacak.”