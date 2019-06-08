Dönüşler başladı, kazalar arttı! Elazığ'daki olayda 10 kişi yaralandı Ramazan Bayramı tatili için yola çıkan sürücülerin dönüşü nedeniyle yollarda yoğunluk artarken kaza sayısında da artışlar yaşanmaya başladı. Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında ise aralarında hamile bir kadının da bulunduğu 10 kişi yaralandı.

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Sefer Ayyıldız idaresindeki 34 FT 0445 plakalı otomobil, Güney Çevreyolu İmam Efendi Bulvarı Kavşağı'nda Esengül Yıldırım yönetimindeki 23 EP 857 plakalı otomobile yandan çarptı. Çocuklar ve hamile bir kadın da bulunuyor Kazada, sürücüler ile aralarında çocukların ve hamile bir kadının da bulunduğu 8 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

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