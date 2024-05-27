  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Donsuz ve arsız Nihal Candan cezaevine geri götürüldü
Gündem

Donsuz ve arsız Nihal Candan cezaevine geri götürüldü

Yeniakit Publisher
2024-05-27 12:20:00 -
Donsuz ve arsız Nihal Candan cezaevine geri götürüldü

Cezaevinde kendine zarar verdiği iddia edilen sosyal medya fenomeni Alisya Bahar Candan, hastanedeki tedavisinin ardından tutuklu bulunduğu cezaevine götürüldü.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "suç gelirlerini aklama" iddiasıyla 16 Kasım 2023'te tutuklanan Alisya Bahar Candan, 24 Mayıs'ta tutuklu bulunduğu Marmara Cezaevi'nden Silivri Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kendisine zarar verdiği öne sürülen Candan, tedavisinin tamamlanmasının ardından bugün tekrar cezaevine götürüldü.

44 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Alisya Bahar Candan ile kamuoyunda "Nihal Candan" olarak tanınan ablası Gülnihal Çiçek'in aralarında bulunduğu 22 şüpheli hakkında "suç örgütüne üye olmak", "dolandırıcılık" ve farklı suçlardan iddianame hazırlanmıştı.

İddianamede, Alisya Bahar Candan'ın "suç örgütüne üye olmak" ve "dolandırıcılık" suçlarından 14 yıldan 44 yıla kadar, Gülnihal Çiçek'in ise 8 yıldan 24 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bakın gerekçe neymiş! Ağlayan donsuz ve arsız salıverildi
Bakın gerekçe neymiş! Ağlayan donsuz ve arsız salıverildi

Medya

Bakın gerekçe neymiş! Ağlayan donsuz ve arsız salıverildi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

şeref

onun donuna 
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23