Donmuş limonun inanılmaz şifası! Mutlaka deneyin: Şaşkına çeviren faydası, kimsenin aklına gelmez

Çok basit…

Limonu (yıkayıp) buz dolabınızın buzluk bölümüne koyuyorsunuz. Donduktan sonra mutfak rendesini alıp limonun tamamını rendeleyebilirsiniz. Soymanız falan gerekmiyor. Rendelenmişini yemeklerinizin üzerine serpebilir, sebze salatasına, dondurmaya, çorbaya, makarnaya, makarna sosuna, suşiye, balık porsiyonlarına katabilirsiniz.

Yemeklerin tamamı, daha önce hiç tatmadığınız mükemmel bir lezzet kazanacaktır. Büyük olasılıkla, limon denince sadece limon suyu ve vitamin C aklınıza gelir. Sadece bu kadar olduğunu düşünürsünüz. Artık limonun gizemlerini öğrenince onu kupada içeceğiniz hazır çorbalarınıza bile katabileceksiniz.

Limonun tamamını kullanmanın, bir kısmını ziyan etmeyip yemeklerinize yeni bir lezzet katması dışında asıl avantajı nedir? Rendelenmiş limonunuz, limonun sadece suyunda bulunandan 5 veya 10 kat daha fazla vitamin içerir. Ve evet, şimdiye kadar bunu kaybediyordunuz. Ama bundan sonra, tüm limonu dondurmak gibi basit bir işlem sonrasında, onu rendeleyip yemeklerinizin üzerine serperek tüm besleyici özelliklerini kullanıyor olacak, yani daha sağlıklı besleniyor olacaksınız. Ayrıca rendelenmiş limonun dinçleştirici ve vücuttaki toksinleri giderici etkisinden yararlanacaksınız.

İşte bunun için limonunuzu buzluğa koyun, donsun ve her gün yemeklerinizin üzerine rendeleyin. Böylece, yiyecek ve içeceklerinizi daha leziz hale getirip daha sağlıklı ve uzun yaşamın anahtarını kullanıyor olun! İşte limonun gizemi budur! Geç bile olsa başlayın, HİÇ olmamasından İYİDİR! Limonun sürpriz yararlarından faydalanın!

Limon (Citrus) kanser hücrelerini öldüren mucizevi bir üründür. Kemoterapiden çok daha tesirlidir. Bunu nereden mi biliyoruz? Çünkü kendilerine yüksek kârlar sağlayacağını bildikleri için limon özütünün sentetik versiyonlarını üretmeye uğraşan laboratuvarlar var. İhtiyaç duyacağını düşündüğünüz dostlarınıza, limonun hastalık önleyici etkisi olduğunu duyurarak yardımcı olabilirsiniz. Tadı hoştur ve kemo-terapinin korkunç etkilerini göstermez. Kemo-terapi ilaçları üretiminden fayda sağlayan multi-milyoner büyük şirketlerin çıkarlarını riske atmamak adına bu gizemin özenle saklı tutulduğu sürece ne kadar insanın öleceği bilinmez.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bilindiği üzere, iki çeşit limon ağacı vardır. Limon ve misket limonu. (konu olan limondur, diğeri değil). Limon meyvesini farklı şekillerde tüketebilirsiniz. Pulpa’sı yenebilir. Sıkılarak suyu çıkarılabilir. Limonlu içecekler yapılabilir, dondurma vs.. Limonun birçok vasfı sayılabilir ama en ilginci URLAR, YUMRULAR, KİSTLER, TÜMÖRLER üzerindeki etkisidir. Bu bitkinin her tür kansere iyileştirici etkisi kanıtlanmıştır. Bazıları onun her tür kanserin tedavisinde faydalı olduğunu söyler. Ayrıca geniş spektrumlu anti-bakteriyel olarak iltihaplara / enfeksiyonlara ve mantara karşı kullanılır. Dahili parazit ve bağırsak kurtlarına karşı etkindir. Çok yüksek tansiyona karşı kan basıncını düzene sokar. Anti-depresandır. Strese ve asabi bozukluklara karşı iyi gelir.

Bu bilginin kaynağı ise çok etkileyicidir: Dünyanın en büyük ilaç üreticisi firmalarından biridir. Bu firmanın beyanına göre 1970’den beri 20’nin üzerinde yapılan laboratuvar testlerinde limon ekstrelerinin uygulanmasıyla; içlerinde kolon / kalın bağırsak, meme, prostat, akciğer ve pankreas da olmak üzere 12 kanser tipinde başarılı sonuçlar alınmıştır. Limon ağacından elde edilen bileşiklerin, bütün dünyada kemo-terapide kullanılan Adiamycin ürününden 10 000 kat daha iyi olduğu saptanmış, kanser hücrelerinin gelişmesini yavaşlattığı gözlemlenmiştir. Daha da şaşırtıcı gözlem şudur ki: Limon özü kötü huylu kanser hücrelerini tahrip ederken sağlıklı hücrelere hiç zarar vermemektedir.

Dondurulmuş Limonun Faydaları

Dondurulmuş Limon kanser hücrelerini öldüren harika bir meyvedir.

-Kemoterapiden 10 bin kat daha fazla etkilidir.

-Mantar Bakteri, enfeksiyon, iç parazitler ve kurtlara karşı etkilidir.

-Yüksek tansiyonu düzenler. Sinir ve stresi azaltarak depresyonu engeller.

-Kist ve Timörleri küçülterek yok eder. Dondurulmuş limonu tükettiğinizde vücudunuz size teşekkür edecektir.

Limonun inanılmaz faydaları! Hem zayıflatıyor hem de…

Limonun faydaları saymakla bitmiyor. Cilt lekelerinden, kolestrole, zayıflamadan, tırnak bakımına iyi geliyor.Saglikhaberleri.com.tr olarak limonun hiç bilmediğiniz müthiş faydalarını sizler için derledik.

Temizleyicilerin içerisindeki limon sadece ferah kokusu için değil. Limonun içerisindeki sitrik asit su lekelerini bir çırpıda yok edecek.

Bir kaç limonu ikiye kesin ve su dolu bir tencereye koyun. İçerisine isterseniz bir kaç karanfil ya da bir paket vanilya koyup kaynatmaya başlayın. Evin kokusundaki değişime inanamayacaksınız.

Kepek şampuanlarının doğallığından şüphe duyuyorsanız, limon yardımınıza koşacak. 3-4 limonun kabuğunu 4-5 bardak suya atıp kaynatın. Karışımı süzüp soğumaya bırakın. Yaklaşık 10 dakika saçlarınıza masaj yaparak yedirin. Haftada bir uygulayın.

Sadece yarım limon bu derde de çare olacak. Yarım limonu avucunuzun içinde iyice sıkın. Ardından ellerinizi yıkayın kokunun gittiğini göreceksiniz.

Limon içerisindeki asit kötü koku oluşturan bakterileri engelleyici nitelikte. Deodorant kullanıp doğaya zarar vermektense bir de bu yolu denemelisiniz.

Yazın doğal yoldan saçlarınızı açmak isterseniz, güneşe çıkmadan önce limon suyunu saçlarınıza püskürtmeniz yeterli olacaktır. Daha sonra bütün işi limon ve güneşe bırakın.

Biraz limon biraz krem tartar kıyafetlerinizdeki lekelerin sonu olabilir. Özellikle ter lekelerinde etkili çözüm olacak bu yöntemi kullanmalısınız. Yıkamadan yaklaşık 20 dk önce leke üzerine karışımı uygulayıp beklemelisiniz.

Meyveleri ve sebzeleri kararmaktan kurtaran en güzel şey tabiki limon. Soğuk suyun içerisine koyacağınız bir kaç dilim limon ya da biraz limon suyu kararmayı engelleyecektir.

Bir kaseye su doldurun ve içine bir kaç dilim limon koyun. Mikrodalgada kaynattığınız karışımın buharı bütün lekeleri yumuşatacaktır.

Piknikte bahçede yazlıkta sinek/böcek ısırıklarından şikayetçiyseniz. Biraz limon suyu sizi bu şikayetten kurtaracak.

İçindeki asitle enfeksiyonlarla savaşır.Kalp krizi, kalp-damar rahatsızlıkları ve kanser gibi hastalıklardan vücudu koruyan bir antioksidandır.

Tansiyonu düşürür ve iyi kolesterolü arttırır. Kolon, prostat ve göğüs kanserini azaltan bir anti-kanserojen besindir. Hücrelerdeki metabolizma sorunlarını girerir ve bu sayede kanser oluşumunu engeller.

İdrar yollarında görülen enfeksiyonlara karşı etkilidir. Bazı böcek ve sineklerin soktuğu bölgelerde panzehir görevi görür ve ağrıyı alır. Kolik ağrısı ve gastrit problemlerine iyi gelir.

Sivilcelere uygulandığında akneleri kurutur. Limon suyu dildeki iltihaplara iyi gelir. Soğuk algınlığını iyileştirir.

Çok az miktarda gliserin ile uygulandığında limon suyu kuru ciltlere iyi gelir. Limon suyu deniz canlıları ve et üzerine sıkıldığında bakterileri öldürür. Bu sayede sindirim sistemi sorunlarını önler.

Limon suyuna koyulan bir tutam tuz her sabah içildiğinde kolesterolü düşürür ve zayıflatır. Limon suyu susuzluk ve ishale karşı etkilidir.

Limon suyu gargara yapmak için de kullanılır. Plakları temizler, dişleri beyazlatır ve diş minesini güçlendirir.

Her gün bir yemek kaşığı limon suyu astıma iyi gelir.

Sürekli oje sürmekten sararan tırnaklarımıza mucizevi çözüm tabiki limondan geliyor. Limon suyunun içerisinde yaklaşık 15 dk beklettiğiniz tırnaklarınız yavaş yavaş açılmaya başlayacak. Tamamen beyazlaması için bir aç defa uygulamalısınız.