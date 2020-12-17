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Ekonomi Dönmez ve Şahbazov’dan Güneş Teknolojileri Fabrikası’na ziyaret
Ekonomi

Dönmez ve Şahbazov’dan Güneş Teknolojileri Fabrikası’na ziyaret

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Azerbaycan Enerji Bakanı Parviz Şahbazov, ağustos ayında faaliyete geçen Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası’nı ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2020-12-17 15:08:00 -
Dönmez ve Şahbazov’dan Güneş Teknolojileri Fabrikası’na ziyaret

İki bakan, güneş paneli üretiminin tüm aşamalarını tek bir çatı altında toplayan fabrikayla ilgili Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu’dan bilgi aldı. Ziyareti değerlendiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Yaklaşık 4 ay önce Türkiye’nin ilk ve tek entegre güneş paneli fabrikasını devreye soktuk. Fabrikamız ilk etapta bin megavatlık Karapınar GES’in talebini karşılayacak. Ardından yurt içinden ve yurt dışından gelen taleplerin karşılanması için üretimini sürdürecek” dedi. Azerbaycan Enerji Bakanı Parviz Şahbazov da Kalyon tarafından imal edilecek ürünlerin yenilenebilir enerji üretimine olumlu katkı sunacağını dile getirdi. Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu ise “Enerjide çok önemli role sahip iki ülkenin bakanlarına fabrikamızda gerçekleştirdiğimiz A’dan Z’ye yerli güneş paneli üretimini anlatma imkânı verdikleri için şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

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