Dönmez: "Tarımda yeni üretim planlaması şart"

Balıkesir’in Bandırma Ziraat Odası Başkanı Süleyman Dönmez, ürün fiyatlamalarında planlamanın önemine vurgu yaparak tarımda yeni bir üretim planlamasının şart olduğunu ifade etti.

Bandırma Ziraat Odası Başkanı Süleyman Dönmez, çeltik ve domates hasadının başladığı şu günlerde çiftçinin mağdur olmaması için yeni bir üretim planlaması yapılmasını istedi. Dönmez domates üreticilerinin sorunlarının yapılan tek taraflı sözleşmelerden kaynaklandığını söyleyerek, “Yapılan sözleşmeler ile fabrikalar öncelikle kendilerini garanti altına almak istiyorlar. Fiyatların oluşmasında da bu sözleşmeler belirleyici olabiliyor. Geçen hafta tarlada 30 kuruş olan domatesin bugünkü fiyatı ise 51 kuruş oldu. Fabrikaların yaptığı sözleşmeler karşısında ne yazık ki üreticiler bir araya gelerek beraber hareket edemiyorlar. Bu da üreticilerin mağdur olmasına neden oluyor. Bir de bu sene yapılan 25 Bin ton salça ithalatının fiyatların belirlenmesinde negatif etkide bulundu. Domates fiyatlarının biraz daha yükselmesini bekliyoruz “dedi.

Ülkede yeni tarım politikalarının belirlenmesinin şart olduğunu söyleyen Dönmez, “Ne yazık ki tarımın içinden gelenler tarım politikalarının belirlenmesi noktasında dışarıda kalıyorlar. Bürokratların bakanları doğru yönlendirmediklerini düşünüyorum. Örneğin 148 bin ton salça ihraç ederken nedense 25 Bin ton salça ithal ediverdik. Üretimde girdi maliyetleri her geçen gün artıyor. Özellikle küçük ölçekli işletmeler ayakta kalmakta zorlanıyorlar. Böylesine aile işletmelerine destek verilmelidir. Bugünlerde başlayan Ayçiçeği hasadında üretici beklediği verimi alamadı. Fiyatlar ne üzdü ne de üreticiyi sevindirdi. Üretimin oldukça çok olduğu kavunda ise fiyatlar çok düşük kaldı. Bu da üretim planlamasının olmamasından kaynaklanıyor. Arz ve talep konusu asla dikkate alınmıyor“ dedi.