Dönmez, Hareketlilik Haftası’nda pedal çevirdi

Ertuğrul Şahan Ankara

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Türkiye Belediyeler Birliği’nin koordinasyonunda sağlıklı yaşam ve sıfır emisyon konusunda farkındalık oluşturmak için bisiklet sürdü.

Enerjinin odağında hareketliliğin yattığını ifade eden Dönmez, enerji üretmek ya da tüketmek için hareketli olmak gerektiğini vurguladı.

Dönmez, hayatın merkezinde enerjinin yattığının altını çizerek, “Özellikle son yıllarda iklim değişikliğine bağlı olarak çevre hareketliliği son derece önem arz etmeye başladı. Hem bireylerin hem toplumun daha az emisyon çıkartan cihazları tercih etmesi lazım. Ulaşımda en önemli unsurlardan biri şüphesiz bisiklet. Belki ilerde elektrikli otomobiller gündeme gelecek onlar da aynı şekilde emisyonu çok az olan araçlarımız. Böylece daha yaşanabilir, sürdürülebilir bir çevreye kavuşmuş olacağız” değerlendirmesinde bulundu.