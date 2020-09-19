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Ekonomi Dönmez, Hareketlilik Haftası’nda pedal çevirdi
Ekonomi

Dönmez, Hareketlilik Haftası’nda pedal çevirdi

Enerjinin odağında hareketliliğin yattığını ifade eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında sağlıklı yaşam ve sıfır emisyon konusunda farkındalık oluşturmak adına bisiklet sürdü.

Yeniakit Publisher
2020-09-19 10:32:00 - 2020-09-19 10:33:01
Dönmez, Hareketlilik Haftası’nda pedal çevirdi

 Ertuğrul Şahan  Ankara 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Türkiye Belediyeler Birliği’nin koordinasyonunda sağlıklı yaşam ve sıfır emisyon konusunda farkındalık oluşturmak için bisiklet sürdü.

Enerjinin odağında hareketliliğin yattığını ifade eden Dönmez, enerji üretmek ya da tüketmek için hareketli olmak gerektiğini vurguladı.

Dönmez, hayatın merkezinde enerjinin yattığının altını çizerek, “Özellikle son yıllarda iklim değişikliğine bağlı olarak çevre hareketliliği son derece önem arz etmeye başladı. Hem bireylerin hem toplumun daha az emisyon çıkartan cihazları tercih etmesi lazım. Ulaşımda en önemli unsurlardan biri şüphesiz bisiklet. Belki ilerde elektrikli otomobiller gündeme gelecek onlar da aynı şekilde emisyonu çok az olan araçlarımız. Böylece daha yaşanabilir, sürdürülebilir bir çevreye kavuşmuş olacağız” değerlendirmesinde bulundu.

Yeni Akit Gazetesi

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