Dönmez, genç meslektaşına ruhsatını verdi Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez, yemin töreninde genç meslektaşına ruhsatını verdi.

Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez, yemin töreninde genç meslektaşına ruhsatını verdi.

Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez, Antakya Adliye Sarayı’nda düzenlenen yemin töreninde staj dönemini başarıyla tamamlayan Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu Özge Özgün’e, ruhsatını verdi.

Özge Özgün’e cübbesini önceki dönem Baro Başkanı Av. Sinan Akgöl ve Av. İlmittin Boz giydirirken Hatay Baro Başkanı Ekrem Dönmez genç meslektaşını kutlayarak ve başarı diledi.

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