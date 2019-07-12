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Döner bıçağıyla kavgaya girdi! Yaralılar var

İzmir'de iki grup arasında kavga çıktı. Tartışma büyüyünce kavgaya karışan şahıslardan biri, hafif ticari araçta bulunan döner bıçağını savurmaya başladı. Kavgada 3 kişi yaralandı.

12 Temmuz 2019 Cuma 08:50
Döner bıçağıyla kavgaya girdi! Yaralılar var

İzmir'in Bornova ilçesinde döner bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Kazımdirik Mahallesi Küçük Park mevkisinde iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Y.A. (22), 35 JH 234 plakalı hafif ticari araçta bulunan döner bıçağını alarak savurmaya başladı. Bu sırada Mahmut Eşref A. (24) ile Talha E. bacaklarından, Y.A. ise elinden yaralandı.

Kaçmaya çalıştı

Kavgayı gören bölgedeki sivil polisler olaya müdahale etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve takviye polis ekibi sevk edildi. Şüpheli, döner bıçağını polislere de savurarak araca binip kaçmak istedi.

Aracın etrafını saran sivil polisler şüphelinin kaçmasına izin vermedi ve araçta bulunan 2 kız ve 2 erkeği dışarı çıkardı. Şüpheli gözaltına alınırken, araçtaki döner bıçağına da el konuldu.

Bu sırada, sağlık ekipleri gelinceye kadar arkadaşları Mahmut Eşref A'nın bacağına bel kemeri ile turnike uyguladı.

Hayati tehlikeleri devam ediyor

Mahmut Eşref A. ile Talha E, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Elinden yaralı Y.A. ise polis nezaretinde İzmir Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesine götürüldü.

Soruşturma sürüyor.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 08:50
  1. İzmir
  2. Bornova
  3. Kazımdirik
  4. Küçük Park
  5. Döner Bıçaklı Kavga

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