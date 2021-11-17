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Aktüel Dönem başkanlığı Bahrenyn’e, turizm başkenti Nevşehir’e
Aktüel

Dönem başkanlığı Bahrenyn’e, turizm başkenti Nevşehir’e

Türkiye 2019 yılı Eylül ayından beri sürdürdüğü Asya İşbirliği Diyaloğu (AİD) Dönem Başkanlığını Bahreyn’e devrederken, turizm başkenti ise Nevşehir ili oldu.

Yeniakit Publisher
2021-11-17 23:03:00 -
Dönem başkanlığı Bahrenyn’e, turizm başkenti Nevşehir’e

YENİ AKİT  ANKARA

Türkiye 2019 yılı Eylül ayından beri sürdürdüğü Asya İşbirliği Diyaloğu (AİD) Dönem Başkanlığını Bahreyn’e devretti.

Asya İşbirliği Diyaloğu (AİD) Dönem Başkanlığını Bahreyn’e devretmesine ilişkin Dışişleri Bakanlığı resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Türkiye 2019 yılının Eylül ayından bu yana sürdürdüğü Asya İşbirliği Diyaloğu (AİD) Dönem Başkanlığını bugün Ankara’da Sayın Bakanımız, Bahreyn Dışişleri Bakanı Sayın Abdullatif bin Rashid Al Zayani ve AİD Genel Sekreteri Sayın Pornchai Danvivathana’nın iştirakleri ve AİD üyesi diğer ülkelerin çevrimiçi katılımlarıyla düzenlenen Dışişleri Bakanları toplantısında Bahreyn’e devretmiştir” ifadeleri kullanıldı.  

Ayrıca söz konusu toplantıda Nevşehir ilinin AİD’in kuruluşunun 20. yıldönümü olan 2022 yılı için AİD Asya Turizm Başkenti olarak belirlendiği ve Türkiye’nin önceki Dönem Başkanı sıfatıyla Troyka üyesi olarak AİD çalışmalarına aktif katkılarını önümüzdeki dönemde de sürdüreceği belirtildi.

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