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Siyaset Fırıldaklığın bu kadarı... Arabada Tarkan dinleyen Cemal Enginyurt fena gaza geldi
Siyaset

Fırıldaklığın bu kadarı... Arabada Tarkan dinleyen Cemal Enginyurt fena gaza geldi

Cumhur İttifakındayken Milet İttifakı'na demediğini bırakmayan, Milet İttifakına geçince de Cumhur İttifakı'nı hedef alan fırıldak Cemal Enginyurt, araba Tarkan'ın "Geçcek" şarkısını dinleyerek fena gaza geldi.

Yeniakit Publisher
2022-02-20 15:06:00 - 2022-02-20 15:16:47

"Cumhur İttifakı"na zarar veren çıkışları nedeniyle MHP’den ihraç edilen ve daha sonra yüzde 1'in bile altında bir oya sahip olan Demokrat Parti'ye katılan Cemal Enginyurt, sosyal medya hesabından "bu kadar döneklik olmaz" dedirten bir paylaşımda bulundu.

Arabada Tarkan'ın "Geçcek" isimli şarkısını dinleyerek gaza gelen fırıldak Enginyurt, "Demokratlar yollarda. Geçecek geçecek Türk milleti sabredin az kaldı" dedi.

Gaza geldiği anları sosyal medya hesabından paylaşmayı da ihmal etmeyen Enginyurt, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı da etiketleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Geçcek geçcek... Güzel günler görmek için Demokratlar yollarda. Sayın genel başkanım Gültekin Uysal ile Antalya yolundayız. Az kaldı güzel ülkem geçcek geçcek. Gidecekler."

Öte yandan Enginyurt'un bu paylaşımı, "Yüzde 1'in bile altında oy alan bir partisiniz", "Yollarda olsanız ne olmasanız ne" şeklinde yorumları beraberinde getirdi.

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Yorumlar

Hayro

72 yaşındayım 55 yıldır siyasi hayatın içindeyim…Bu kadar şekilsiz ve yalaka bir adam görmedim…
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All seeing eye

bu arkadaş mı kurtaracak milleti. deyişen bişey olmaz
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